Veïns del Jussà protegeixen els punts de vot des de Comiols

Els Mossos requisen urnes en dos municipis

Veïns del Pallars Jussà van protegir ahir els col·legis electorals des de Comiols, des d’on podien veure si s’atansaven els furgons de la Guàrdia Civil i avisar ràpidament perquè no es produïssin greus aldarulls. Així ho va explicar el president del consell i alcalde d’Isona i Conca Dellà, Constante Aranda, que va apuntar que al seu municipi van haver de traslladar la seu electoral a un local situat al costat del consistori, on els votants anaven entrant en grups de cinc. Així mateix, a Tremp, el col·legi Valldeflors va tancar les portes abans de temps, al voltant de les 18.00 hores, quan els Mossos van requisar les urnes, encara que fonts municipals van assegurar que el recompte ja s’havia realitzat, perquè la jornada havia estat tensa per les càrregues de la policia al pla de Lleida i havien decidit tancar abans les votacions. En aquest sentit, a la Pobla de Segur, van rebre tres avisos dels Mossos d’Esquadra, que els van advertir que havien de precintar el col·legi electoral i, a mitja tarda, se’n van emportar les urnes, encara que ja estaven buides. A la Torre de Capdella, l’ajuntament va ser el lloc on els ciutadans van poder exercir el seu dret a vot i l’alcalde socialista, Josep Maria Dalmau, va explicar que ahir no va rebre cap advertència del PSC sobre la decisió de cedir locals per a la celebració del referèndum.