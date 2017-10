Tres víctimes mortals pels incendis que arrasen Galícia

EFE Actualitzada 16/10/2017 a les 09:06

© Un dels múltiples incendis que arrasen Galícia. EFE

Les víctimes mortals dels incendis que arrasen Galícia han augmentat a tres després de la mort d’un septuagenari a la província d’Ourense, al municipi de Carballeda de Avia, han informat fonts de la Delegació del Govern a Galícia.



Els serveis d’emergències han confirmat l’aparició del cos sense vida d’aquesta persona a Carballeda de Avia aquesta matinada. És un home de 78 anys que va aparèixer a Abelenda das Penas, on va intentar apagar les flames d’un corral per salvar els seus animals, encara que no ho va aconseguir i va morir. Es tracta de la tercera víctima mortal dels incendis gallecs, ja que almenys dos persones van morir ahir en una furgoneta que va ser pastura de les flames a Nigrán (Pontevedra), a la carretera que uneix les parròquies de Camos i Chandebrito.