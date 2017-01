Un jutjat de Lleida considera que no escolaritzar els fills no és delicte

Absol una família de l’Alt Urgell que va deixar de fer-ho a partir de primer d’ESO

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La titular del jutjat penal número 1 de Lleida ha absolt una parella de l’Alt Urgell que es va asseure al banc dels acusats per un delicte d’abandó de família per deixar d’escolaritzar la filla des del curs 2013, quan havia de començar primer d’ESO, en una sentència sense precedents. La Fiscalia va sol·licitar que els progenitors, de 42 i 34 anys, fossin condemnats a pagar les corresponents multes de 2.700 euros com a autors d’un delicte d’abandó de família (nou mesos amb una quota diària de 10 euros), al considerar que “es deixaven de complir els deures legals d’assistència