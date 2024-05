Agredeix un home amb una destral a Balaguer

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Local, amb el suport d'un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei, ha detingut aquest dilluns pels volts de les dos de la tarda un home a Balaguer que n'hauria perseguit un altre i l'hauria intentat matar en agredir-lo amb una destral, segons les primeres informacions. La víctima estaria greu.

Segons sembla, la víctima anava amb bicicleta i l'agressor l'hauria fet caure amb el cotxe amb que circulava. Tot seguit l'ha començat a perseguir amb una destral per atacar-lo. Els Mossos l'han detingut per un delicte de temptativa d'homicidi i han obert una investigació per mirar d'aclarir els fets.