Un canvi en la selectivitat d'aquest curs indigna alumnes i instituts

Denuncien que el Govern elimina la possibilitat d’elegir una assignatura en la fase general || Els estudiants de Batxillerat es mobilitzen contra aquesta mesura

Entre la sorpresa i la indignació. Aquesta va ser la reacció ahir de professors i directors d’institut i estudiants de Batxillerat després que el departament d’Universitats fes pública dimecres l’estructura de la prova de selectivitat d’aquest any, que encara que amb prou feines varia, elimina la possibilitat que tenien els alumnes d’elegir una de les cinc assignatures de la fase general, obligatòria per a tothom. El conflicte rau que aquesta fase constava dels exàmens de Català, Castellà, Anglès, Història (comuns en totes les modalitats de Batxillerat) i una cinquena que elegien els alumnes entre les específiques de la seua modalitat. No