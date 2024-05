La pilot d'avió lleidatana que és talismà per a les jugadores del Barça: de Londres a la final de la Champions

El Barça volarà a Bilbao per jugar contra l’Olympique de Lió la seua cinquena final de la Champions amb l’avió de Vueling tunejat de blaugrana i amb la cara de 10 de les cracs de l’equip. L’avió, que es va estrenar en el seu vol a Londres i va portar sort per a la remuntada contra el Chelsea, va ser pilotat per una lleidatana, Gisela Armengol, que espera repetir en el desplaçament a la final.

“Les jugadores del Barça em consideren un talismà i volen que les porti també a Bilbao. Em faria molta il·lusió, però és graciós perquè el 25 de maig m’havia demanat festa perquè no volia perdre’m l’Aplec del Caragol. Si volen que les porti i Vueling també m’ho demana, no m’hi podré negar”, admet aquesta lleidatana de la partida de Butsènit, que va ser la primera dona comandanta a pilotar en una companyia aèria de l’Aràbia Saudita.

El seu idil·li amb el Barça Femení va començar quan Vueling i el club blaugrana van firmar un acord, convertint-se en el primer equip de futbol femení europeu amb la seua imatge projectada en un avió. “Elles van demanar que la tripulació fos enterament femenina i així va ser com ens van designar a mi com a comandant, Iria González com a primera oficial i copilot, i Irina Godall com a sobrecàrrec”, explica Armengol.

Godall, per cert, va pronunciar unes paraules que van agradar molt a les jugadores per afrontar amb més ganes encara el desafiament de remuntar al Chelsea. “És curiós perquè no m’agrada el futbol, jo soc una apassionada de les motos, però cal reconèixer que aquestes futbolistes són una inspiració per a les futures generacions de dones, a més dels èxits esportius que estan aconseguint”, afirma la pilot lleidatana que va viure una anècdota amb el personal de terra a Londres que, assegura, “em va decebre.

Em van preguntar si l’equip que portava era el del petonet, en relació amb el que havia passat amb Jenni Hermoso”.

Armengol va iniciar amb 18 anys els estudis de pilot a AeroMadrid i la seua primera feina va ser com a instructora al Reial Aeri Club de Lleida. Va treballar durant més d’un any i mig com a hostessa a Ryanair a Londres, on va viatjar per millorar el seu anglès, i després va tornar a Espanya per ser instructora de vol a TopFly, amb base a Osca, on ensenyava alumnes xinesos. Després, va treballar com a copilot d’avions turbohèlices a Ghana i des de l’any 2011 està a Vueling a Barcelona.