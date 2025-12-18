Una escola de Guissona ha d’anul·lar la seua loteria de Nadal per un error
L’administració va vendre dècims reservats del seu número, el 44808, a altres clients
L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola FEDAC de Guissona ha anul·lat totes les participacions que va emetre del número 44808 del sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal que se celebrarà el dilluns vinent dia 22 de desembre. La decisió s’ha pres després que l’administració de loteria en què havia sol·licitat el número comuniqués un error en la gestió dels dècims, que ha impedit entregar a l’AFA la totalitat dels bitllets que havia reservat.
El mes de novembre passat, l’AFA de l’escola FEDAC de Guissona va posar a la venda mig miler de participacions al preu de 5 euros cada una, dels quals 4 euros corresponien a l’import jugat i un, al donatiu destinat a donar suport a activitats educatives i projectes impulsats al centre educatiu. En un inici, l’entitat havia reservat cent dècims del número 44808, que els va ser assignat per l’administració de loteria amb què havien contactat. Després de rebre per correu electrònic la confirmació del número i dels dècims, l’AFA va procedir a imprimir les paperetes i a distribuir- les entre les famílies.
Una vegada venudes les participacions, l’entitat va iniciar els tràmits per recollir els 97 dècims corresponents al total de bitllets que van aconseguir vendre. No obstant, l’administració de loteria els va comunicar llavors que, a causa d’un error humà en el sistema de vendes, part dels dècims del número 44808 ja s’havien venut a altres clients. Com a resultat, només podien entregar uns 70 dècims, una xifra insuficient per cobrir totes les participacions distribuïdes per l’AFA.
Cancel·lació
Davant d’aquesta situació, la junta de les famílies de l’escola FEDAC de Guissona va decidir anul·lar totes les participacions del número 44808. Ahir representants de l’entitat van acudir a certificar l’anul·lació davant de notari, amb l’objectiu de deixar constància oficial del procés. Així mateix, han organitzat un dispositiu de devolució de diners, que es durà a terme entre avui i demà, coincidint amb les hores d’entrada i sortida de l’escola. D’altra banda, des de l’AFA de l’escola FEDAC de Guissona agraeixen la comprensió i la col·laboració de les famílies davant d’aquest contratemps i subratllen que l’entitat ha actuat amb total transparència i responsabilitat.