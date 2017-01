El Suprem obre judici a Homs per desobediència i prevaricació

Actualitzada 20/01/2017 a les 13:39

Per la consulta sobiranista del 9 N

Francesc Homs EFE

El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra l’exconseller de Presidència de la Generalitat i actual diputat de DiL al Congrés Francesc Homs en relació amb la consulta sobiranista del 9N de 2014 i per delictes de prevaricació i desobediència.



La interlocutòria del Suprem recull els fets assenyalats pel fiscal en el seu escrit d’acusació, en el qual demanava a l’alt tribunal que li inhabiliti per exercir càrrec públic durant nou anys per prevaricar en relació amb la consulta del 9 N i desobeir el Tribunal Constitucional.