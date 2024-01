La FCAC presenta un pla per evitar el malbaratament de fruita

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha presentat davant del departament d’Acció Climàtica un pla per prevenir el desaprofitament al sector de la fruita dolça. L’objectiu és minimitzar les pèrdues que es produeixen a causa del descart de productes del circuit comercial per motius estètics o excedents.

El responsable de desaprofitament alimentari de la FCAC, Josep Lluís Escuer, va explicar que el sector treballa des de fa temps per “sensibilitzar sobre el valor dels aliments” i per donar sortida als descartats del sector comercial. De fet la FCAC assegura que les pèrdues de productes en les cooperatives de fruita són inferiors al 0,33% en el cas de la poma, el préssec i la nectarina, i al 0,85% en el de la pera. La iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Espigoladors, quantifica les pèrdues per desaprofitament, i analitza les accions per reduir-les. També contempla la formació del personal per prevenir el desaprofitament i una avaluació anual.