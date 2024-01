Pagesos francesos tallen l'autopista a Espanya

Un grup d’agricultors francesos va bloquejar ahir l’autopista A-9 que es dirigeix a la frontera espanyola al sud de Perpinyà, com a part de les protestes que duen a terme per reclamar canvis en la política tant estatal com europea per al sector, segons va informar ahir Efeagro. Diverses desenes de participants en la protesta van protagonitzar una seguda que va interrompre totalment la circulació durant diverses hores. En les proximitats, uns 300 agricultors amb tractors també van ocupar el peatge. Arnaud Rousseau, president de la principal organització del sector, Fnsea, va avisar que “hi haurà accions tota la setmana i el temps que calgui”.