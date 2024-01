Les emissions de Piensos Yak, el 9% per sota de la mitjana del sector

La petjada de carboni de la producció porcina de Piensos Yak és un 9% inferior a la mitjana del sector. Així ho explica l’empresa, que ha obtingut la Certificació en Empremta de Carboni d’Organització per part d’una entitat acreditada per ENAC. En concret, situa la seua petjada en 3,23 quilos de CO2 per quilo de porc viu en el conjunt de la cadena de producció, davant una mitjana de 3,56 del sector. Aquestes són xifres molt inferiors, per exemple, a la producció d’un quilo de cafè instantani (28,8 quilos) o un de xocolate negre (20,6), explica. La companyia amb seu a Sant Guim de Freixenet s’ha marcat el seu Repte de descarbonització 2030 per continuar treballant en la reducció d’emissions. Es tracta d’un projecte transversal que engloba totes les etapes productives, des de la formulació dels pinsos, el disseny de les instal·lacions o l’estalvi energètic, a més del benestar animal, la reducció d’emissions i la depuració de purins amb una aposta per l’economia circular, entre altres punts. En aquesta línia, la companyia explica que la seua activitat ha de ser sostenible tant des del punt de vista econòmic, com del medi ambient i de la societat.

Dins de les seues activitats en el pla mediambiental, explica que la seua fàbrica de pinso va ser la primera a eliminar el 2015 la combustió fòssil per substituir-la totalment per estella forestal. Quatre anys després va obtenir el segell Climate Neutral Company a la fàbrica. En els últims anys ha ajudat a impulsar mesures a les granges integrades, com la implementació de plaques fotovoltaiques per a autoconsum o calderes de biomassa en lloc de gasoil.Piensos Yac destaca que “treballem al territori amb fidelitat des dels nostres orígens el 1980” i compta amb granges integrades de tercera generació. El 60% de la seua producció s’exporta a tercers països a través dels seus clients.