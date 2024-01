Laumont concentrarà tota la seua producció a Tàrrega

Laumont, empresa especialitzada en tòfones i bolets ubicada a Tàrrega, reagruparà tota la seua producció en una sola fàbrica situada al polígon industrial de Llevant de la capital de l’Urgell, cosa que portarà al tancament de la planta que té a Valladolid.

El propietari i CEO de l’empresa, Jordi Serentill (segona generació de la família), va explicar ahir que aquesta operació ja estava prevista des de fa temps. De fet, l’empresa va enviar un comunicat l’estiu del 2022 anunciant la construcció d’una nova nau de 4.000 metres quadrats les instal·lacions de la qual entrarien en funcionament aquest 2024.Malgrat això, el tancament de la fàbrica que Laumont té a Valladolid va provocar que els vuit treballadors fixos que la firma hi ocupa convoquessin a començaments d’aquesta setmana una vaga. Aquesta, no obstant, ja ha finalitzat arran de tancar-se ahir un acord. Serentill va afirmar que “és bo, amb indemnitzacions per sobre del que marca la llei”. A més, va explicar que almenys un dels vuit treballadors es traslladarà a treballar a Tàrrega.Al principi la fàbrica de Valladolid havia de tancar a finals de febrer, però ahir es va acordar amb els treballadors que el dia 9 del proper mes serà l’últim de manera que s’avançarà el tancament.A partir de la setmana que ve, Laumont anirà traslladant les diferents línies de treball a la nova nau del polígon de Llevant alhora que continuarà produint a la seua altra instal·lació a Tàrrega fins que esperen poder completar el trasllat definitiu a la nova seu a mitjans de març per iniciar una nova etapa que afronten amb “molta il·lusió”, va destacar Serentill. Un dels principals motius d’aquesta centralització és “guanyar control”. Segons Serentill, “amb plantilles de vegades fins a 100 treballadors és difícil controlar aspectes importants com per exemple la seguretat alimentària”, si bé va reconèixer que “perdrem logística”, ja que Valladolid és un punt de recollida de bolets destacat d’explotacions amb què treballen en diferents punts d’Espanya.