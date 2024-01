La intel·ligència artificial prediu com serà una poma

Un equip d’investigadors dirigit per María José Aranzana, investigadora de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i cap del programa Genòmica i biotecnologia al Centre d’Investigació en Agrigenòmica (CRAG), ha desenvolupat una innovadora eina basada en la intel·ligència artificial generativa per predir trets complexos en plantes. L’eina, denominada GenoDrawing, introdueix una nova metodologia que prediu els trets físics d’una varietat de poma a partir de la seua informació genètica, generant imatges que s’assemblen molt a la realitat. L’estudi ha estat publicat a la revista Plant Phenomics.

Els investigadors van utilitzar un enfocament de deep learning – o d’aprenentatge automàtic – per ensinistrar el model GenoDrawing en un conjunt de dades de més de 10.000 imatges de pomes i la seua informació genètica (marcadors SNP), i després van provar-ne l’eficàcia en un conjunt de dades separat. Els resultats mostren, en aquest sentit, que GenoDrawing és capaç de predir la forma de les pomes i reproduir-la en imatges, basant-se únicament en la informació procedent dels marcadors SNP amb molta precisió.

L’estudi demostra l’impacte que pot tenir la intel·ligència artificial en l’avenç de l’agricultura

Un dels beneficis de GenoDrawing és que pot utilitzar-se per predir un tret complex, com la forma, i que podria arribar a predir altres característiques, com el color, la morfologia de la fulla o l’arquitectura de la planta, en estudis posteriors. Això és important perquè els mètodes tradicionals de fenotipat de plantes, com la inspecció visual, són lents i costosos i poden no oferir resultats precisos.

A més, GenoDrawing permet als investigadors preveure ràpidament i fàcilment els trets de les plantes sense necessitat de conrear-les o sense haver d’esperar que aquestes tinguin fruits, la qual cosa podria donar lloc a programes de millora més eficients i efectius.