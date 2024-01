Agricultors i ramaders tallaran l'autovia al Pla dimarts vinent per denunciar la seua situació

Agricultors i ramaders de Lleida es van conjurar ahir per convertir dimarts, dia 6, en una jornada per denunciar la difícil situació que travessen els professionals del camp. Ho faran amb una manifestació en la qual preveuen el protagonisme dels tractors per tallar l’autovia A-2 al Pla d’Urgell. En principi es preveu que la mobilització es concentri a l’altura de Fondarella.

Precisament aquesta localitat va ser ahir l’escenari de l’assemblea de pagesos per decidir quines accions prendre, després del moviment generat el cap de setmana passat per productors anònims i que ja va donar peu a una primera trobada diumenge passat. Es tracta d’un col·lectiu de pagesos que han decidit reunir-se sota la que han anomenat Plataforma 6-F. Si diumenge eren unes vuitanta persones a la reunió, ahir en sumaven més de 400 i hi va haver qui no va poder ni accedir a la sala de l’ajuntament, que estava plena de gom a gom.

Més de 400 pagesos se citen a Fondarella per planificar les accions, avalades per Asaja Les manifestacions es repeteixen en països com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Romania o Polònia

La gota que ha fet vessar el vas de la paciència d’agricultors i ramaders és la burocràcia, que es tradueix en el que qualifiquen com a ingent paperassa que han d’afrontar per portar endavant la seua activitat. A això cal sumar els problemes de producció derivats de la sequera amb uns costos que no paren de créixer, tant per a les explotacions agrícoles com ramaderes. Despeses que després no es veuen compensades quan porten els productes al mercat.De moment, la Plataforma i les seues mobilitzacions compten amb el suport explícit d’Asaja Lleida, mentre que preveu coordinar-se amb mobilitzacions de pagesos a la resta de territoris de Catalunya. Avui està prevista, de fet, una reunió amb professionals de les comarques de Tarragona. A més, el dimarts dia 6 també s’anuncien mobilitzacions en altres punts de l’Estat per una situació que es repeteix.

El Govern espanyol espera que França mogui fitxa per resoldre les protestes dels seus agricultors, mentre que el sector agrari s’està mobilitzant a Espanya amb manifestacions puntuals i l’acord de les principals organitzacions per sortir al carrer les properes setmanes.

Asaja, COAG i UPA han convocat mobilitzacions a tot el territori per demanar canvis en les polítiques de la Unió Europea (UE), un pla de xoc de l’Executiu espanyol i actuacions de les comunitats autònomes davant la crisi que viu el camp. Després d’una reunió, aquestes tres organitzacions han acordat iniciar les protestes, en línia amb els agricultors d’altres països de la UE, “davant de la frustració i el malestar creixent a causa de les difícils condicions i l’asfixiant burocràcia que generen les normatives”.

Aquests moviments estan inspirats en els dels agricultors francesos, que mantenien ahir els bloquejos en autopistes d’accés a París i altres rutes, a l’espera que el primer ministre gal, Gabriel Attal, anunciï nous ajuts al sector. El ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, va apuntar que el restabliment de la calma a les carreteres depèn del que faci el Govern francès per apaivagar les manifestacions dels productors. Davant de la cimera europea extraordinària de dijous vinent a Brussel·les, el president gal, Emmanuel Macron, té previst exigir una modificació de la política europea per posar fi al guaret obligatori, limitar les entrades de productes d’Ucraïna i posar fi als acords de lliure comerç amb altres blocs econòmics.Les manifestacions dels productors agrícoles i ramaders ja s’han estès per països com Alemanya, Bèlgica, Itàlia, Romania o Polònia.

Unió de Pagesos es mobilitza el dia 13 a Catalunya i el 21, a Madrid

Unió de Pagesos ha convocat marxes en autopistes de Tarragona i accions al port el 13 de febrer, així com una tractorada davant del ministeri d’Agricultura a Madrid el 21, en protesta per “importacions que fan competència deslleial als productes catalans”. El sindicat prepara mobilitzacions similars a les comarques de Girona. Reclama a les administracions “solucions urgents davant de la greu situació que viuen els pagesos, amb una baixada de producció per la sequera, preus en origen a la baixa i encariment desmesurat dels costos de producció”.