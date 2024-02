Unió de Pagesos valora positivament la reunió amb el Ministeri però li exigeix "fets"

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Caball, ha valorat "en positiu" la reunió amb el Ministeri d'Agricultura celebrada aquest divendres a la delegació del govern espanyol de Catalunya. "Assentar-se i parlar és el primer pas per intentar trobar solucions ", ha apuntat Caball. Ara bé, el coordinador ha avisat que "les paraules són importants i els documents també", però que vol "fets". "Esperem que properament el ministre els anunciï", ha dit.

Unió de Pagesos ha comparegut després de dues hores en el recés d'una reunió amb diferents membres del Ministeri d'Agricultura, encapçalats per Fernando Miranda, director general de la secretaria de recursos agraris i seguretat alimentària. Una trobada que el sindicat va exigir la setmana passada i que suposa, segons el coordinador, "un primer pas" per negociar mesures pel sector.

Entre els temes que s'han abordat a la reunió, Caball ha explicat que han insistit en la modificació de la llei de cadena alimentària. "Des del Ministeri insisteixen que és bona i que cal fer-la funcionar més, però nosaltres creiem que calen modificacions", ha apuntat el coordinador, que ha lamentat que "la gran distribució té una capacitat de compra molt bèstia". Així, el coordinador també ha afegit que s'han tractat altres temes, com el relleu generacional o la representativitat del sector a nivell d'Estat, que "només està resolta en algunes comunitats autònomes", però no a Catalunya.

Pel que fa a l'excés de burocràcia, que és una de les principals reclamacions del sector, Unió de Pagesos ha celebrat que el Ministre d'Agricultura, Luis Planas, es comprometés a donar "caràcter voluntari" a l'ús del quadern digital. "És un resultat dels que volíem per reduir burocràcia, però ens en falten més", ha avisat Caball.

Un "paquet de mesures base" que s'haurà de complementar

De la seva banda, Miranda ha matisat que "avui era el moment d'escoltar les preocupacions" del sector i que la voluntat del Ministeri és "ser capaços de traduir-les en propostes per alleujar la situació de tensió" que viuen. "Ha estat una reunió profitosa i continuarem escoltant-los i entrant en detall per veure com podem respondre", ha afegit. En aquest sentit, el director ha apuntat que les mesures anunciades pel Ministeri "són la base per treballar" i que s'hauran de completar a través de "l'intercanvi d'opinions" amb el sector. "Hem de veure com podem completar-ho amb mesures addicionals per disminuir la càrrega administrativa dels pagesos o per augmentar el valor del seu producte", ha insistit.

A la reunió hi han assistit vuit representants d’Unió de Pagesos, encapçalats pel seu coordinador nacional, Joan Caball, i també per Josep Carles Vicente Perelló, responsable d'Organització, Acció sindical i Comunicació del sindicat. Pel que fa al Ministeri d’Agricultura, la reunió ha comptat amb el secretari general, Fernando Miranda, el director general Valentín Almansa i el secretari Simón Pérez. També hi han assistit José Luis Huarga, director de l’Àrea d’Agricultura i Pesca de la delegació del govern espanyol, i el mateix delegat, Carlos Prieto.