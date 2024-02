Investigació puntera en porcí

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La investigació constant permet millores no només econòmiques, sinó mediambientals per a les empreses i la societat en general. Un exemple és el cas de Vall Companys i la seua Granja 5.0, ubicada a Alcarràs i que s’ha convertit en el banc de proves per a la producció porcina de la companyia, amb un total de 45 culminades des de la posada en funcionament l’any 2018. Entre els resultats destaca el programa Neutralpork, la producció de pinsos compostos amb menor petjada ambiental. D’una banda, redueix un 20 per cent la utilització de soja, amb cereal importat fonamentalment de països americans, amb què rebaixa un 25 per cent la petjada de CO2. A més, representa una reducció de costos en el cas de la soja d’entre un 3 i un 4 per cent en l’elaboració dels pinsos. També ha rebaixat entre un 55 per cent i un 50 per cent el nitrogen als purins dels porcs sobre la referència estimada per la Generalitat. En un moment de sequera com l’actual, també destaca que la fórmula d’alimentació dels animals permeten reduir en 25 litres per porc la despesa d’aigua, fet que suposa un 3,5% menys.

Un altre aspecte clau en la producció és el benestar animal, eix del projecte Welfare+. Inclou la posada en marxa de sistemes de refrigeració coneguts com cooling, basats en plafons de refrigeració i que redueixen l’estrès tèrmic dels animals. Estem parlant de solucions especialment importants durant l’estiu i en zones com Lleida, on es registren temperatures altes. Les investigacions a la Granja 5.0 també han permès demostrar, per exemple, que la utilització de la palla als corrals permet reduir en un 40% els comportaments agressius. L’aplicació de la fibra als pinsos també ha permès reduir les patologies digestives.

Pretén que el ramader pugui tenir el control dels animals des del mòbil sense ser a la granja

Vall Companys ha destinat 2,8 milions d’euros a la construcció d’aquesta Granja 5.0 i any rere any ha anat apostant pel finançament dels seus projectes. El Grup destina el 0,6% de la facturació a investigació i desenvolupament, que el 2022 va assolir els 3.010 milions d’euros.

Intel·ligència artificial en ramaderia i vigilar fins i tot la tos dels porcs

Vall Companys utilitza la intel·ligència artificial per a la millora de la producció porcina. Per exemple, un dels seus treballs permet diferenciar el ronc del porc d’una possible tos. D’aquesta manera, el productor i el veterinari es poden avançar en la detecció d’un problema sanitari i evitar que s’estengui al corral o la granja. Un altre dels projectes aplica la visió artificial per determinar el pes dels porcs durant la criança dels animals. D’aquesta manera, es pot saber si els caps de bestiar tenen un nivell d’alimentació i hidratació òptims. Així ho explica Joaquín Terés, director de sistemes industrials del Grup Vall Companys. Indica que la Granja 5.0 compta amb Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC), la internet de les coses (IoT) i intel·ligència artificial (IA), sistemes d’automatització i anàlisi de dades amb objectius clars en el procés de benestar dels animals, la sostenibilitat del procés i la productivitat. Per la seua banda, Pau Aymerich, investigador i responsable de nutrició animal, indica per exemple que només en matèria de nutrició i sostenibilitat s’han dut a terme un total de trenta-una proves diferents amb l’objectiu de reduir el nitrogen en les dejeccions ramaderes.Arran d’aquests últims casos d’investigació interna, el Grup Vall Companys ha impulsat Nealia, que qualifica com spin-off (empresa creada en el si del grup agroalimentari lleidatà) al servei del sector. El projecte crea solucions digitals per augmentar l’eficiència, optimitzar processos, millorar la sostenibilitat, el benestar animal i facilitar el dia a dia del granger amb el maneig i el manteniment de les granges. Nealia va ser creada fa tres anys i l’objectiu no només és servir a negocis del mateix grup, sinó també a tercers dins del sector carni. Va facturar mig milió d’euros en l’últim semestre de l’any passat.El seu principal focus d’interès és dotar el granger d’eines digitals perquè pugui controlar la granja des del mòbil: des de regular i supervisar l’ambient de la seua granja fins a conèixer els nivells i consums de pinso i aigua. Dit d’una altra manera, pretén facilitar la vida al ramader i cuidar els animals sense haver de ser a la granja.