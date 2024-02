El camp lleidatà convoca una nova onada de talls de carretera

Agricultors i ramaders tornaran a mobilitzar-se a les carreteres catalanes demà i s’han organitzat tractorades en diversos punts des de primera hora del matí a l’Alt Empordà, el Ripollès, l’Alta Ribagorça, el Berguedà i la Cerdanya. A les 8.00 hores s’ha programat una concentració a l’AP-7 que passarà per Santa Llogaia d’Àlguema, Borrassà i Bàscara; a les 9.00 hores s’iniciarà una marxa per la C-16 des de Berga fins a Puigcerdà i Llívia, i a les 10.00 hores coincidiran la protesta a la C-38 des de Molló fins al Coll d’Ares, a la frontera francesa, amb una des de Vilaller fins al túnel de Vielha, per l’N-230. Paral·lelament, Plataforma Pagesa ha convocat reunions i possibles talls de carretera a Alcarràs, Almacelles, Alfarràs i Tàrrega el mateix dimarts. Per una altra banda, Unió de Pagesos ja va anunciar un tall a la frontera a la Jonquera per a demà i dimecres.

Per un altre costat, agricultors i ramaders, convocats per les organitzacions professionals agràries Asaja, COAG i UPA, protestaran avui a Madrid, coincidint amb la reunió del Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea a Brussel·les, i a què també s’han unit el sector pesquer nacional. En concret, un centenar de tractors i milers d’agricultors recorreran el centre de Madrid sota el lema “El camp exigeix suport, respecte i reconeixement” per reclamar solucions als molts problemes que té el sector agrari. La protesta està previst que comenci a les 11.00 hores del matí. Els manifestants es concentraran també davant de la seu del ministeri d’Agricultura, on exigiran reformes essencials com és un canvi en el funcionament de la Llei de la Cadena Agroalimentària; un sistema d’Assegurances Agràries que respongui a les necessitats dels productors, una fiscalitat conforme als increments de costos que suporta el sector i inversions en matèria de regadius.

Espanya proposarà a la UE simplificar la burocràcia

El ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, proposarà avui en la reunió del Consell de Ministres d’Agricultura de la Unió Europea “un gran pacte rural” per reconciliar el camp espanyol i, a més, que se simplifiquin alguns processos agrícoles. En una entrevista a El País, va dir que Espanya portarà propostes per simplificar les noves càrregues administratives als beneficiaris dels ajuts agrícoles, flexibilitzar algunes exigències mediambientals i demanar més controls a les importacions de tercers països.