El Govern destinarà 9,8 milions a ampliar els crèdits per al sector agroalimentari

El Govern ha aprovat aquest dimarts que el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural destini 9,8 milions d’euros a ampliar el finançament de la línia de crèdits de l’Institut Català de Finances (ICF) destinada a ajudar el sector agroalimentari en un context d’augments de preus de la producció i el combustible. Els pagesos poden demanar entre 10.000 i 100.000 euros a un tipus fix del 4%, que el Govern bonifica fins al 2%, a un termini de sis anys. Des de la seva creació, la tardor del 2022, la línia ICF Agroliquiditat ha permès mobilitzar 80 milions d’euros en més de 1.300 préstecs. Posteriorment, s'ha anat ampliant, de manera que la xifra està en augment.

La línia ICF Agroliquiditat es va crear el 2022 per a autònoms, empreses agràries i agroalimentàries, forestals i de pesca per fer front a l’augment de les matèries primeres i combustibles, així com les conseqüències del canvi climàtic, o pels que volguessin fer petites inversions. La línia, inicialment de 80 milions d’euros, es va ampliar fins als 100, i posteriorment fins als 135 milions d’euros.