Catalunya flexibilitza les restriccions d’aigua en explotacions agrícoles i ramaderes

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha anunciat aquest dijous una flexibilització de les restriccions en l’ús de l’aigua per a l’agricultura i la ramaderia a Catalunya, per donar "viabilitat" a les seues explotacions durant la sequera, i així es dona resposta a les peticions que ha vingut fent el sector primari. Ho ha dit en roda de premsa després de la comissió interdepartamental de la sequera, juntament amb el secretari general d’Acció Climàtica de la Generalitat, Josep Vidal, i el secretari d’Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos.

La comissió d’aquest dijous ha comptat amb un informe específic de l’Institut d’Investigació i Tecnologia Agroalimentàries (Irta), partint del que s’ha acordat una "flexibilització quirúrgica" del Pla Especial de Sequera (PES) per atendre les demandes dels agricultors i també respectar les restriccions actuals. Plaja ha insistit que amb aquesta flexibilització es pretén protegir la viabilitat de les explotacions agràries i ramaderes, perquè cap professional del sector primari "no hagi d’abandonar la seua activitat". El PES preveu que en fase d’emergència es redueixi un 80% el reg agrícola, en un 50% el de ramaderia i en un 25% l’industrial, el mateix que per a altres usos recreatius. En l’àmbit de la ramaderia, es deixarà d’aplicar la reducció del 50% en l’ús d’aigua, com es feia fins ara, en les explotacions on l’activitat es basa en femelles reproductores (porcí, boví, oví i cabrú de llet i carn, aus incloses les ponedores i conills).

Explotacions

En el cas de les explotacions d’engreixament de bestiar porcí, boví i aus, s’haurà de reduir el consum d’aigua en un 50% o bé el percentatge que s’aprovi en el pla d’estalvi, a través de les mesures que el ramader "cregui oportunes implementar". A més, per complir la limitació d’aigua, s’acceptarà que l’explotació ramadera es quedi buida de caps de bestiar durant el període de temps per complir aquest estalvi, "però després pugui omplir el 100% de l’explotació", i també podran presentar plans d’estalvi a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

De manera complementària, la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat ha dissenyat un pla de xoc per garantir la viabilitat de les explotacions ramaderes sense accés a l’aigua, i s’activarà un telèfon a través de l’Ens d’Abastament Ter-Llobregat (ATL) disponible les 24 hores durant tots els dies de la setmana. En aquest servei telefònic, els ramaders podran fer les seues peticions, s’activarà el protocol i se’ls informarà dels punts de càrrega d’aigua potable més propers: el cost de l’aigua serà gratuït i el ramader "només haurà de fer-se càrrec del transport, ja sigui a través de mitjans propis o d’alguna empresa de cisternes."

Agricultura

Per a l’agricultura, ja no s’aplicarà la reducció del 80% en l’ús de l’aigua en les explotacions on l’activitat es basa en cultius llenyosos o permanents, i "el percentatge de reducció serà el que permeti garantir la seua supervivència". Les explotacions agrícoles també podran presentar plans d’estalvi a través d’un formulari al Portal de la Sequera de l’ACA.