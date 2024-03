Cotecnica inverteix 16 milions en una innovadora fàbrica de pinso

La cooperativa agroalimentària Cotecnica, responsable de la marca d’aliment per a gossos i gats Ownat, va invertir al llarg del 2022 i l’any passat més de 16 milions d’euros en la construcció d’una innovadora planta d’extrusionats, que utilitza una tecnologia avançada per potenciar l’ús de carn fresca en l’elaboració de pinsos, dos línies d’ensacat, una plataforma logística i la remodelació de les seues oficines, tot ubicat a la seu de Bellpuig.

L’empresa, dedicada a la fabricació de pinsos, correctors vitaminicominerals per a alimentació animal, medicaments veterinaris i de producció animal, està especialitzada en nutrició d’alta gamma per a animals de companyia. De fet, aquest sector de negoci, creat l’any 2018 sota la marca Ownat, va permetre a la cooperativa incrementar la seua facturació durant l’any passat fins als 120 milions d’euros, un 14% més que els 107 de les vendes de 2022. Un 80% d’aquestes procedeixen de la divisió petfood (alimentació per a gats i gossos). Malgrat el seu caràcter local, Ownat s’ha expandit als mercats exteriors, que ja suposen el 70% de les vendes totals, especialment el francès, que és el primer en volum.

Està formada per 11 socis de Catalunya, Aragó i Castella i Lleó i dona feina a 130 persones

Recentment, ha iniciat operacions a la Xina i està previst que ho faci ben aviat a Mèxic. En total, la marca exporta a 48 països. En ple auge del sector petfood l’empresa, que actualment disposa de tres fàbriques d’aliments extrusionats, que es caracteritzen per una barreja homogènia dels ingredients i una cocció adequada per aconseguir un nivell òptim de digestibilitat, va decidir invertir en la modernització d’aquest procés amb la construcció de la nova planta. Cotecnia, que té la intenció aquest any i el següent de continuar amb el ritme d’inversor dels últims anys, compta amb 130 treballadors, 377 referències de la divisió petfood i 140 formulacions personalitzades, entre les quals destaca la marca Ownat, amb la gamma més àmplia d’alimentació natural de qualitat del mercat. Així doncs, la cooperativa aposta per l’economia col·laborativa amb proveïdors propers, i aprofita els recursos agraris i ramaders del territori. Nascuda l’any 1982, està formada per onze cooperatives membres de Catalunya, Aragó i Castella i Lleó i aposta per l’economia col·laborativa amb proveïdors propers, de manera que fa servir els recursos agraris i ramaders del territori per a l’elaboració dels seus productes.