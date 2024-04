Acció Climàtica flexibilitza la PAC aquesta campanya agrària per fer front a la sequera

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural del Govern ha flexibilitzat part dels requisits de la Política Agrícola Comuna (PAC) en la campanya del 2024 per mitigar els efectes de la sequera a les explotacions agràries. D'acord amb els compromisos adquirits amb el sector, el departament ha flexibilitzat els ajuts agroambientals, com les actuacions per recuperar prats i pastures inundables (closes) de l'ajut al Manteniment i la millora d'hàbitats en zones humides, així com els sistemes alternatius a la lluita química. També flexibilitza altres ajuts vinculats al Contracte Global d'Explotació (CGE), com la primera instal·lació de joves i la millora de la competitivitat en explotacions agràries.

El departament ha adoptat aquestes mesures mitjançant una ordre publicada aquest dijous al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Aquestes flexibilitzacions complementen les ja incloses en disposicions addicionals d'altres ordres publicades el febrer passat febrer i que aprovaven les bases reguladores dels ajuts a la sostenibilitat associats al CGE en el marc del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2022, i les dels ajuts associats al CGE en el marc de la programació de desenvolupament rural a Catalunya 2023-2027.

En aquest cas, es tracta d'ajuts per a la compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, per a la millora i la protecció de l'avifauna en zones estepàries de la Xarxa Natura 2000 i l'actuació de manteniment de prats i pastures inundables (closes) de l'ajut al Manteniment i la millora d'hàbitats en zones humides. En ambdós casos, pel que fa a totes les línies d'ajuts a la sostenibilitat, les disminucions de superfícies, animals o arnes compromeses respecte les compromeses inicialment no suposen penalitzacions ni revocacions.

Pel que fa al CGE, s'adopten mesures per flexibilitzar els ajuts en el marc del PEPAC 2023-2027, com la millora de la competitivitat de les explotacions agràries de la convocatòria 2024. Així, es redueix de 25 a 20 punts la puntuació mínima per a tenir dret a l'ajut. També es permet que els beneficiaris de l'ajut a la primera instal·lació de joves agricultors/es de la convocatòria 2020 sol·licitin una ampliació del termini màxim per a assolir la condició d'agricultor professional.

Les persones beneficiàries dels ajuts d'inversions que en el moment d'entrada en vigor d'aquesta Ordre hagin executat i justificat les inversions concedides queden exemptes de l'obligació que les inversions tinguin un ús immediat. Finalment, en els ajuts a inversions de la convocatòria 2022, queda modificada la penalització per desviacions superiors al 75% entre la inversió concedida i l'executada.