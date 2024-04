Europa autoritza fins a 5 milions d'euros d'ajuts complementaris per les gelades del 2022

detail.info.publicated Redacció / ACN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europa ha autoritzat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a atorgar unes ajudes complementàries per un import total de fins a 5 milions d'euros per a les centrals fructícoles que comercialitzen fruita dolça i ametlles amb closca que van patir les conseqüències econòmiques de les gelades d'abril de 2022. La resolució arriba després de prop de dos anys de tramitació i beneficiarà les empreses, organitzacions de productors de fruites i hortalisses, les cooperatives i les Societats Agràries de Transformació (SAT) que comercialitzen aquests productes i que ja van poder optar a les diferent línies d'ajuts de mínims convocades a finals del 2022 i durant el 2023.

Les gelades de l'abril d'ara fa dos anys van afectar principalment cultius de les comarques del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell, les Garrigues, l'Urgell, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Pallars Jussà, l'Alt Camp, el Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà, l'Anoia, i la Segarra.

En el marc de les mesures impulsades per a pal·liar els efectes d'aquestes gelades, el Ministeri va impulsar una línia d'ajuts que es va publicar el mateix 2022 i que va ser tramitada pel Departament i va permetre que a Catalunya es repartissin 5,6 milions d'euros a les Organitzacions de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH) que l'havien sol·licitat. A més, el Departament va convocar tres línies per un import de 8 milions d'euros en ajuts destinats a les centrals fructícoles comercialitzadores de fruita dolça en general i d'ametlla amb closca.

D'aleshores ençà, el Departament ha treballat per tal de poder aconseguir aquest ajut d'Estat que ha de complementar les línies d'ajut, i que ara la Comissió Europea ha autoritzat a la Generalitat atorgar, en resoldre que és compatible amb el mercat interior. A banda, el mateix any 2022 el Departament d’Acció Climàtica va abonar més de 16 milions d'euros en ajuts per a les explotacions agràries afectades per les gelades de principis d’abril del mateix any.