Pla per enfortir explotacions familiars de ramaderia extensiva

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Pla estratègic de la ramaderia extensiva de Catalunya 2024-2030 (PEREC), que s’ha elaborat i consensuat conjuntament amb el sector, amb l’objectiu de dotar-lo de les eines necessàries per consolidar i enfortir aquest model d’explotacions petites i mitjanes i, alhora, fomentar el producte de proximitat i de qualitat per a les espècies bovina, ovina i de cabrú i equina.

Destaquen quatre eixos d’actuació: producció ramadera sostenible, cadena de valor, gestió de territori, participació i governança, avaluació i comunicació, promoció i generació de coneixement i innovació. En aquest sentit, els eixos pivoten sobre la necessitat de desenvolupar un model productiu extensiu de la ramaderia que sigui sostenible tant a nivell econòmic com social i ambiental. A tall d’exemple, pel que fa a les accions previstes i que ja s’estan treballant, destaquen les següents actuacions: contractació del servei de pastura per a la prevenció d’incendis, creació d’una xarxa d’escorxadors de baixa capacitat, establiment d’una línia d’ajuts per als ens locals per a la recuperació de pastures i adquisició i manteniment d’instal·lacions i mitjans de contenció dels animals o creació d’un grup de treball específic sobre ramaderia extensiva i la PAC per poder fer una avaluació constant dels impactes dels ajuts i treballar propostes per al nou període.D’altra banda, el Consell de Ministres va autoritzar ahir la distribució entre les comunitats de crèdits per import total de 207,8 milions d’euros per finançar intervencions de desenvolupament rural i del sector primari. Catalunya rebrà 19,5 milions, i se situa darrere de Castella i Lleó (32 milions d’euros), Galícia (25 milions) i Aragó (24 milions). El fons principal, per import de 158 milions, és per al finançament d’intervencions del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. L’Estat aportarà a les comunitats el 30% del finançament amb un repartiment que seguirà el criteri acordat amb les autonomies el maig del 2023.

Catalunya rebrà 19,5 M€ per a desenvolupament rural, que inclou incentivar la incorporació de joves

Els fons van destinats, entre altres línies, a la modernització d’indústries agroalimentàries, a l’impuls de la producció ecològica, a ajudar els pagesos a desenvolupar la seua activitat en zones amb limitacions naturals o incentivar la incorporació de joves i facilitar així el relleu generacional.