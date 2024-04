Conreades més de 5.100 ha de colza a Lleida en rotacions per a la PAC

Els agricultors de Lleida dediquen aquest any un total de 5.112 hectàrees a la producció de colza, un cultiu que fonamentalment utilitzen per complir les exigències de rotació de cultius establerts per les normes de la Política Agrària Comuna (PAC). Així ho va explicar ahir el responsable del sector d’herbacis d’Unió de Pagesos, Santi Caudevila. Aquesta superfície suposa una reducció respecte a les 6.098 l’any passat, quan de les parcel·les de Lleida va sortir una producció de 8.310 tones. Tanmateix, al principi de segle aquest cultiu es limitava a 1.024 hectàrees i la producció era de 1.538 tones, segons la informació oficial de la conselleria d’Acció Climàtica.

Caudevila explica que és un cultiu que no tenia interès per la mala fama de la colza en l’imaginari col·lectiu dels consumidors, per l’escàndol a començaments dels anys vuitanta del segle passat. Es referia a la intoxicació provocada per la venda d’oli de colza desnaturalitzat i la síndrome que va provocar en milers de persones a Espanya.Tanmateix, com destaca el responsable d’UP, l’oli de colza és de qualitat i molt consumit en altres països europeus. Per això, fins ara la sortida per a la producció dels pagesos catalans es trobava pràcticament en exclusiva en l’exportació. Tanmateix, indica, ara ja hi ha empreses que comencen a moldre i produir aquest tipus d’oli en el mercat interior.La colza és un cultiu que no té interès en les finques de regadiu perquè limita la possibilitat, per exemple, d’una segona collita de panís. Tanmateix, sí que és una opció per a la rotació en els anomenats secans frescals de Catalunya. La raó cal buscar-la en les característiques de les seues arrels, especialment eficients i capaces d’aprofitar tota l’aigua que hi ha a la terra.

UP afirma que una tona de colza cotitza ara a uns 390 euros, davant dels 690 de l’any passat

Els preus al mercat, explica Santi Caudevila, van arribar a situar-se l’any passat en els 690 euros per tona, la qual cosa convertia el cultiu en rendible per als comptes de les explotacions. Tanmateix, assegura que en aquests moments amb prou feines es valora en 390 euros. Malgrat que la seua cotització al mercat no té res a veure amb la dels cereals, el cert és que també es venen en aquests moments en nivells especialment baixos per als productors que, com va publicar SEGRE dimarts, pateixen preus per sota dels costos de producció.