El 64% de joves de 13 a 25 anys menja almenys tres fruites a la setmana

El 64,4% dels joves amb edats compreses entre els 13 i els 25 anys menja almenys tres peces de fruita setmanals o fins i tot ho fan diàriament. Així ho revela un estudi promogut per Afrucat, en el marc d’un programa de promoció finançat per la Unió Europea. El treball revela que el 31,7% dels enquestats no inclou la fruita en la seua dieta habitual, que sol estar desplaçada per altres aliments que disten molt de tenir les seues propietats nutricionals. Destaca que els adolescents entre 13 i 16 anys, una franja d’edat en la qual pesa especialment el control familiar sobre la dieta, la ingesta de fruita és superior. Tanmateix, crida l’atenció que precisament en la següent franja, entre 17 i 20 anys, són els que consumeixen més dolços i brioixeria i cau al 50% la població d’aquestes edats que consumeix fruita tres vegades per setmana. Els especialistes adverteixen que, a partir dels 20 anys, quan molts joves marxen de casa, el consum de fruita descendeix de forma considerable.

Comptar amb fruites i verdures a la dieta no només és una decisió saludable, sinó que qui ho té integrat en el seu dia a dia també inclou altres hàbits també positius. Així ho posa de manifest el fet que el 50,8% dels joves que consumeixen fruita de forma habitual, també fan entrenaments esportius.A l’hora de triar quina fruita menjar, segons l’estudi, un 57% dels joves prefereix la poma a altres espècies i la consumeixen sobretot entre hores o a mig matí. La poma més coneguda és la golden. Crida l’atenció que, malgrat la informació existent i un interès creixent entre àmplies capes de la població per una dieta saludable, la majoria dels enquestats desconeix les propietats de la fruita.

És la fruita preferida d’aquest col·lectiu i la golden és la varietat que més coneixen, però anteposen la roja

En general, els joves porten una dieta que pot qualificar-se d’equilibrada, d’acord amb els resultats d’aquest treball, que inclou també productes lactis, pa i cereals, i un 70% consumeix peix, llegums i ous almenys una o dos vegades per setmana. Amb tot, a mesura que els joves van creixent i la dieta depèn menys del control familiar, els hàbits es ressenten. D’aquí la necessitat de continuar inculcant-los fugir dels menjars ultraprocessats i apostar per una dieta equilibrada, i hàbits de vida saludables com l’esport.Afrucat va encarregar l’estudi a la Universitat de Lleida i a la Clínica de Nutrició de la doctora Antonieta Barahona.