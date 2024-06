Arranca la campanya de préssec i nectarina amb bones perspectives

Els productors i centrals de Lleida han començat a recollir i comercialitzar els primers préssecs, nectarines i paraguaians de la campanya, que arranca amb perspectives positives. La presidenta d’Afrucat i gerent de Baró i Fills, Montse Baró, va destacar que en el pla productiu, la província de Lleida gairebé arriba aquest any al seu potencial. Tot això després de dos campanyes especialment complicades, una pels estralls causats per les gelades de l’abril del 2022, d’una banda, i pels problemes que la sequera i les restriccions de reg van generar l’estiu passat.

En concret, Afrucat i el departament d’Acció Climàtica preveuen una campanya normal en producció de fruita de pinyol a Lleida, amb una lleugera caiguda de la collita al voltant del 4% respecte a la passada campanya, fins a les 362.360 tones. Per grups varietals es preveu una collita de 163.490 tones de nectarines, la qual cosa implica un descens de l’1% respecte a la campanya anterior; de 98.990 tones de préssec pla o paraguaià, un 11% menys; de 75.260 tones de préssec redó, amb un creixement d’un 3%; de 19.770 tones de Pavia (-5%), i de 4.850 tones en nectarina plana o platerina (-6%).

Normalització

A més, Montse Baró va destacar que aquest any no s’estan registrant els importants problemes de minves de la passada campanya. Es referia així al fet que l’estrès hídric que van patir els arbres va suposar importants partides amb baixos calibres i menor valoració al mercat. Tambéen minves relacionades amb plagues com trips i la mosca de la fruita. Unes pèrdues que, va recordar, va afectar els euros o facturació per hectàrea.

Per una altra banda, la producció de Múrcia s’està desenvolupant amb avenç respecte a les dates que poden considerar-se habituals, mentre que en el cas de Lleida, s’està complint el que pot veure’s com a calendari normal. D’aquesta manera, no es preveu que hi hagi un solapament d’oferta de les dos zones al mercat, una bona notícia per a un desenvolupament en bones condicions de la campanya de comercialització.

Pel que fa a la demanda de fruita, Montse Baró assenyala que és adequada, encara que a Europa, gran client de la fruita de pinyol de Lleida, fins i tot no es registren altes temperatures. A mesura que aquestes pugin és quan també augmenta l’oferta local de préssecs i nectarines.

Quant al mercat, el ministeri d’Agricultura apunta que els “preus mitjans nacionals” en la setmana compresa entre el 20 i el 26 de maig van oscil·lar entre els 1,03 euros per quilo en el cas del préssec i els 1,08 en nectarina. Tot i així, es tracta de preus a granel, segons les seues estadístiques, en les quals no fa referència als calibres de la fruita.