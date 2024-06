El consum de fruites i verdures s'enfonsa un 13%, el doble que a la UE

El consum de fruites i hortalisses a Espanya ha caigut més d’un 13% en els últims anys. Aquesta dada és superior a la mitjana dels països de la Unió Europea, on el descens és una mica superior al 5 per cent. Així es desprèn de l’estudi Tendències de consum: fruites i hortalisses fresques portat a terme per Freshfel i presentat ahir per Philippe Binard, delegat general d’aquesta associació, durant la primera jornada del 26è Congrés AECOC del sector.

Una altra conclusió és que la tendència del consum durant l’any 2024 seguirà a la baixa en volum, però que aquest descens es veurà compensat parcialment per un augment del valor d’entre un 4 i un 6%. A més, hi haurà un canvi de preferències del consumidor, condicionat pels preus, que afectarà particularment els productes bio ja que els consumidors buscaran ofertes i alternatives que s’adeqüin als seus pressupostos. També es produirà una reducció de la mida de les compres per visita, però els clients acudiran amb més freqüència al punt de venda i creixerà la venda online.El director general d’AECOC, José María Bonmatí, va incidir que “la pressió regulatòria que viuen les empreses del sector limita i encareix la producció, exposant-les a desavantatges competitius que llasten els seus negocis. Exemple d’això és el reial decret d’Envasos, que estableix l’obligació de deixar de vendre fruites i verdures envasades en safates de menys d’1,5 quilos i, per tant, exigeix vendre a granel les fruites fresques senceres”. Bonmatí va voler deixar clar que “el sector està totalment compromès amb el model de creixement sostenible” però va reclamar més col·laboració i reflexió sobre el moment i la manera d’implantar les noves mesures.El director general va recordar que el 30 de juny s’acaba la baixada temporal de l’IVA de la qual es beneficien alguns productes i que, en cas de no ampliar-se, la mesura tindrà un impacte directe en la inflació de la cistella de la compra. Per això, va demanar una pròrroga de la rebaixa, almenys fins que la inflació es mantingui estable i que, en cas de no produir-se, “es comuniqui amb el temps necessari a les empreses”.Mentrestant, la Federació Nacional de Comunitats de Regants d’Espanya va recordar que el regadiu contribueix a fixar la població del medi rural, genera ocupació directa, millora la qualitat de vida en el medi rural i actua a tall de prevenció sobre la desertificació.