Demanen a poder usar en fruiters un fitosanitari per la sequera

El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha enviat una carta al ministre d’Agricultura, Luis Planas, instant-lo que autoritzi l’aplicació excepcional del fitosanitari 1-methylcyclopropeno 17,5 g/L SC en camps de pomes i peres. L’objectiu és minimitzar els efectes de la sequera retardant la maduració dels fruiters. Això permetria reduir el risc de pèrdues de la fruita i una millora de la qualitat del producte. El fitosanitari podria aplicar-se a les 17.628 hectàrees de pomeres i pereres de Lleida. De moment, el producte es pot utilitzar després de la collita, però per fer-ho abans cal una autorització excepcional que ha de donar el ministeri.

Mascort ha enviat la carta al ministeri a petició de l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat) i la taula d’ús sostenible dels productes fitosanitaris de Catalunya. El 17 de gener van sol·licitar l’autorització de forma excepcional d’aquest producte. L’objectiu era combatre els efectes que té la sequera en aquests fruiters, que ara es combina amb un episodi d’altes temperatures. Però la resposta va ser negativa.El període de falta de pluges combinat amb aquest episodi d’altes temperatures podria provocar pèrdues en els productors de pomes i peres. Per aquiest motiu, apunten que l’aplicació d’aquest fitosanitari permetria allargar uns catorze dies la collita de la fruita. Això garantiria una major qualitat de la fruita i una millor gestió dels recursos en la campanya de recollida. El producte s’havia autoritzat de forma excepcional el 2020, però els següents anys s’ha denegat la sol·licitud per utilitzar-lo com demana ara el sector.

Mascort recorda que existeixen països de la Unió Europea, com per exemple Itàlia, Portugal, Eslovènia, Polònia, Croàcia i la República Txeca, que ja han aprovat l’ús del fitosanitari abans de la collita. A més, d’altres com Austràlia, l’Argentina, el Canadà, el Brasil, els EUA o Nova Zelanda també ho han fet.