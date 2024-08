Els viveristes insten a no abaixar la guàrdia davant la sequera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació de Viveristes de Catalunya reclama al nou executiu de la Generalitat mantenir la lluita contra la sequera. Segons afirma el seu president, el lleidatà David Borda, ja es va cometre l’error de no fer res després de la sequera del 2008 i s’ha pagat en aquests últims anys. Remarca que “amb un canvi climàtic que cada vegada va a més, el país sencer ha d’estar preparat, i no només una part”.

Tot això Borda ho ha alertat després que l’anterior Govern parlés fa unes setmanes de les dessaladores com l’element que posaria remei als escenaris futurs d’incertesa de manca d’aigua. El president d’aquesta entitat que aglutina els viveristes catalans i productors de plantes ornamentals ha recordat que la mesura només afecta l’aigua de boca de les grans urbs, com l’àrea metropolitana de Barcelona. Per això, afegeix, no es pot parlar en cap cas de problema solucionat. I més tenint en compte que els episodis de sequera es repetiran més abans que tard, segons apunten nombrosos experts.

Algunes plantes que treballen els viveristes requereixen anys d’inversions

Borda assegura que seria tancar en fals aquesta carpeta perquè deixa pràcticament amb la mateixa situació i, per tant incertesa, el sector primari. A més, recorda que quan va faltar aigua, els més perjudicats van ser els agricultors. I afegeix que en el cas del sector que representa, aquesta situació s’ha accentuat, ja que, al ser minoritari, pràcticament no han tingut la interlocució necessària amb l’administració per preveure i gestionar aquests escenaris. “De fet ha passat més aviat el contrari: en alguns casos s’ha avisat d’avui per demà alguns viveristes que ja no podrien regar, una cosa que finalment no ha passat però que podia haver-los portat a la ruïna”, explica.

Apunta que, segons el tipus de planta amb què es treballa, existeixen inversions en algunes que són a diversos anys vista. Per exemple, qui té palmeres les pot estar cuidant uns 20 anys. A més, han de fer créixer les plantes sense poder assegurar-les.