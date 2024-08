UP demana al nou conseller d'Agricultura gestió de la sequera i mesures per assegurar la viabilitat del sector

Reunió d'UP amb el nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.Cedida per UP

Els membres de la comissió permanent nacional d'Unió de Pagesos (UP) es van reunir dimarts amb el nou conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig i li van reclamar qüestions com la gestió de la sequera o la necessitat de mesures per assegurar la viabilitat i el futur de les explotacions agràries. Es tracta de la primera trobada que el nou titular de Departament ha mantingut amb organitzacions agràries i els representants sindicals van reivindicar al nou executiu català les seves demandes en defensa del sector i de l'espai agrari. Un altre dels punts en els quals van incidir va ser el de controlar la fauna cinegètica per frenar els danys que aquesta provoca als cultius i a les explotacions ramaderes.

Durant la trobada, UP va reiterar a Ordeig les exigències que ja va formular i compartir a les formacions polítiques durant la campanya de les eleccions al Parlament. Entre aquestes, hi figuren mesures per tal de garantir el relleu generacional de les explotacions agràries, així com la seva viabilitat econòmica mitjançant eines com ara la regulació catalana de les llotges de preus, la modificació de la regulació de contractes tipus o la inclusió de tots els sectors i de la integració ramadera a l'Observatori de preus agroalimentaris i el reforç del CadeCAT per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentaria.

Al mateix temps, el sindicat també va posar un èmfasi especial en mesures per tal d'adaptar els conreus i explotacions a les circumstàncies derivades del canvi climàtic. Unes mesures en les quals hi ha de jugar un paper fonamental les eines per fer front a situacions de sequera com l'actual i que ha deixat escenaris greus en punts del camp de Tarragona com la zona del pantà de Riudecanyes, amb el rec restringit durant les tres darreres campanyes. També en relació a la gestió de la sequera, UP va demanar al nou conseller més celeritat a l'hora de desbloquejar els ajuts a la pagesia per les afectacions e la campanya passada i per a establir les bases pels possibles danys d'enguany.

Una petició, aquesta darrera, que entronca amb un altre dels eixos de treball del sindicat com és la lluita per a la simplificació dels tràmits burocràtics que han d'omplir els professionals agraris. Segons UP, aquesta feina addicional suposa una sobrecàrrega sovint incompatible amb la seva tasca productiva principal.

Finalment, UP també va reclamar a Ordeig mesures efectives per protegir i mantenir productius els espais agraris, així com per controlar de manera eficient la fauna cinegètica que els habita i la necessitat de col·laboració per a la gestió de la fauna protegida, tot plegat per donar una resposta ràpida i eficient als danys.