La cooperativa del Cadí va tancar el 2023 amb vendes de prop de 52 M€

La cooperativa del Cadí va tancar el passat exercici 2023 amb unes vendes que van fregar els 52 milions d’euros, una xifra que representa un mínim descens d’un 1 per cent.

L’entitat explica que el resultat es produeix malgrat el descens de l’aportació de llet en 2,3 milions de litres, un 3,5 per cent menys respecte a l’any precedent. Sobre la menor matèria primera afirma que “ens preocupa especialment, ja que la necessària optimització de la planta industrial passa per disposar dels litres de llet per la qual està dimensionada”.Per línia de producte elaborat, 564 tones (-19%) han correspost a la mantega, 6.925 tones van ser formatges (-4%), 488 de mató, formatge fresc i quark (-2%), 933 de ratllats i fosos (-0,2%), 1.213 de llet crua en cisternes (-15%) i 216 de llet i nata en format de litre, amb el mateix volum que l’any anterior. En facturació, el gruix correspon als formatges (34,1%), seguits de la mantega (6,6), els ratllats i fosos (5,3), els frescos (2,6), lactosa (1,3) i llet (0,9).Catalunya és el principal mercat de la cooperativa, amb el 44% de les seues vendes, seguit de la resta de l’Estat (28%) i les exportacions (28%). Milloren tant l’evolució a Catalunya com en altres països i, en aquest últim punt, destaca de forma especial el bon comportament de la filial del Cadí al mercat francès. De fet, França suposa el 71% de les exportacions, seguida de Portugal (17%), Andorra (3,8%) i Polònia (2,5%), però la seua cartera de clients és molt àmplia i inclou, per exemple, els Estats Units, les illes Caiman o Austràlia.La Memòria Anual de Cadí reflecteix l’evolució de les seues societats participades. Com ara Per Inter, que va incrementar la seua xifra de negoci un 10,6 per cent, fins als 123,5 milions d’euros al llarg del passat exercici. Sobre PSL (Plataforme de Service Logistique), destaca que l’ampliació de la plataforma logística ubicada a Clarmont d’Alvèrnia i des de la qual distribueix tots els productes que Per Inter comercialitza ja és tota una realitat. A més, remarca que Llet Nostra ha tancat el 2023 amb una facturació de 31,2 milions, un 54,4% més, encara que la comercialització de 35 milions de litres suposa un descens de 5 milions.D’altra banda, la xifra de negoci consolidada de la cooperativa i les societats dependents assoleix els 162,53 milions d’euros, davant dels 153,19 de l’any 2022.

Una entitat amb 81 socis

La cooperativa del Cadí va tancar l’any passat amb 81 socis, 66 dels quals són aportadors de llet en actiu, segons explica en la seua memòria d’activitat. A Cadí, l’acumulat anual de l’aportació de llet dels socis va ser de 61,9 milions de litres. En comparació amb el 2022, l’aportació ha descendit en 2,3 milions de litres, un 3,5 per cent.