Ordeig anuncia ajuts als agricultors per la sequera

El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va anunciar ahir nous ajuts a la pagesia de tot Catalunya afectada per la sequera dels dos últims anys. En una visita al Priorat, Ordeig va explicar que s’adaptaran les subvencions al “perjudici de la sequera”. “El Govern destinarà tots els recursos disponibles per intentar que ningú hagi de plegar.” Va afegir que la propera setmana es donaran els detalls d’aquesta nova convocatòria d’ajuts.

Paral·lelament, va afirmar que s’acceleraran “al màxim” les obres per connectar el pantà de Margalef amb el regadiu del Garrigues Sud. El titular d’Agricultura no va precisar cap calendari però va assegurar que hi ha finançament perquè les obres es puguin executar en qüestió de mesos. Precisament, el grup Tomàs Cusiné va instar ahir la Generalitat a accelerar la connexió amb el reg per salvar i assegurar el futur de l’economia de la zones del Vilosell i la Pobla de Cérvoles, que no tenen reg i on la sequera ha perjudicat diferents cultius, des de l’ametller fins a les oliveres passant per les vinyes. Quant al cereal, aquesta campanya està marcada per la disparitat de rendiment a les comarques de Lleida i, segons UP, la majoria dels productors tindran pèrdues que oscil·laran entre els 350 i 500 euros per hectàrea. Només una part podrà cobrir costos o aconseguir beneficiïs mínims de cent euros per hectàrea.