La collita de pistatxo a l'Urgell, lleugerament inferior a la del 2023

Els agricultors de l’Urgell han començat aquesta setmana la collita del pistatxo mentre que en altres zones de Lleida ja ho van fer fa unes setmanes. Ramon Boleda, pagès de Verdú, va explicar ahir que la previsió és que la collita d’aquest 2024 sigui lleugerament inferior a la del 2023 al ser “un any off”. Es refereix al fet que es tracta d’una producció marcada per la contraanyada, en la qual se succeeixen anys amb produccions elevades i altres de baixes. Segons Boleda, “la producció dels arbres dels pistatxos quan aquests ja han complert 9 o 10 anys és d’entre 3.000 i 3.200 kg/hectàrea en sec en un any on i d’entre 1.800 i 2.000 kg/hectàrea en un any off amb una mitjana d’entre 2.000 i 2.500 kg/hectàrea entre els dos anys”. La producció, a més, es veurà afectada també per la sequera de l’any passat, ja que “amb les restriccions d’aigua no vam poder regar el que volíem, i els botons de la flor del fruit no van sortir com desitjàvem”, va apuntar. En aquesta campanya va dir que “no hem tingut problema amb el regadiu. Al principi temíem que hi tornés a haver restriccions però finalment va ploure al Pirineu i això significa riquesa per al territori”. Aquesta serà la primera campanya del pistatxo que Boleda i uns altres 70 agricultors de Lleida no vendran els seus pistatxos al Grup Borges. Va explicar que “ens n’hem anat del projecte de Borges perquè l’empresa no ha complert les expectatives que teníem, de manera que aquest any en lloc de vendre els pistatxos a Catalunya ho farem a Aragó i la Manxa”. Boleda va explicar que “hi havia 500 hectàrees de reg de pistatxos que pertanyien al Grup Borges i ningú els volia comprar perquè hi havia un contracte però, des que ens hem deslligat de Borges, ens han plogut les ofertes: de la Manxa, d’Aragó i fins i tot de Catalunya.. Hi ha molta gent interessada i s’ha originat una guerra per comprar-nos els pistatxos”. Boleda va destacar que “en teoria el contracte que ens oferia el Grup Borges era millor que el preu de venda general però, vistes les liquidacions dels últims dos anys, qualsevol cosa és millor”. En aquest sentit, aquest pagès va cobrar l’any passat uns 13.000 euros del Grup Borges per 13.500 kg de pistatxo en sec mentre que amb el seu comprador actual n’hauria ingressat 81.000, diu. Segons Boleda, “amb la liquidació del 2023 no vaig pagar ni l’aigua de reg. Entre aigua i adobs em vaig gastar 50.000 euros i això, sense comptar els treballs i la mà d’obra, era perdre diners”.