Les fires agroalimentàries van rebre 697.200 visitants el 2023 i van generar 67,2 milions

L’enfocament de les fires agroalimentàries ha anat evolucionant els últims anys, passant de certàmens purament comercials a dinamitzar també el sector turístic. Així ho confirma un estudi de la Universitat de Lleida i la Diputació, que calcula que les 83 fires agroalimentàries que es van celebrar el 2023 a les comarques del pla i el Pirineu van rebre 697.200 visitants i van tenir un impacte de 67,2 milions d’euros. Les que van atreure un volum de públic més gran van ser la Fira de Sant Josep de Mollerussa (138.000 assistents), la Fira de Sant Miquel de Lleida (130.000) i la Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell (70.000), que amb set més van concentrar el 70% dels visitants.

L’estudi, dirigit per Jaume Macià Amorós, calcula que els certàmens van tenir un impacte de 67,2 milions d’euros, que inclou tant les seues compres de productes i serveis com la despesa de les estades als municipis. En aquest sentit, la despesa mitjana global per visitant va ser de 96,4 euros, dels quals 44,2 s’atribueixen a compres a les fires. Val a assenyalar que l’estudi es basa en una enquesta que s’ha portat a terme a més de 500 assistents en certàmens agroalimentaris a Lleida, la guia de fires de la Diputació i un estudi de la Universitat Pompeu Fabra sobre l’impacte econòmic de les fires a Catalunya. Al seu torn, el vicepresident del patronat de Turisme de la Diputació, Juan Antonio Serrano, va remarcar que “hem de posar en relleu el patrimoni gastronòmic a Catalunya ja que el 2025 comença la celebració de la Regió Mundial de la Gastronomia”. Per la seua part, el vicepresident del patronat de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, va recordar que a la demarcació es van organitzar el 2023 un total de 197 fires de diferents temàtiques, “amb 14 noves fires respecte a l’any passat”. Així mateix, Macià, autor de l’estudi, va assegurar que aquest tipus de certàmens “reforcen la imatge de la demarcació com una destinació destacada en gastronomia i cultura”, i també va destacar que atreuen un públic molt divers i molt fidel, ja que un 49,5 per cent dels assistents visita cada any la mateixa fira.

En el marc de la Fira de Sant Miquel se celebrarà el Congrés BIT Lleida els dies 26 i 27 de setembre, que té com a finalitat generar oportunitats en el sector de la bioeconomia. Serà la tercera edició i compta ja amb 200 inscrits.