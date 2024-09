Feijóo afirma que el sector agrari ajuda a lluitar contra la sequera

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va reivindicar ahir la importància del sector agrícola i ramader en la lluita contra la sequera i la desertificació a Espanya. Ho va fer durant la seua visita a la Fira de Sant Miquel de Lleida, en la qual va estar acompanyat pel president provincial del PP a Lleida, Xavier Palau, i l’eurodiputada i portaveu de la delegació espanyola del PP al Parlament Europeu, Dolors Montserrat.

Feijóo va reafirmar el seu compromís amb el sector, Lleida i Catalunya i va assegurar que la seua formació treballarà “des de la Comissió Europea que ara compta amb majoria del PP perquè la política mediambiental de la PAC (Política Agrària Comuna) sigui respectuosa amb el sector i moduli la ideologia mediambiental imposada durant l’anterior legislatura”. En aquest sentit, Feijóo va assegurar que el 33% de la superfície d’Espanya està dedicada a l’agricultura, mentre que l’activitat forestal ocupa un altre 38%, per la qual cosa va remarcar la necessitat “d’impulsar polítiques per preservar el nostre país de la sequera i la desertificació”. “Els veritables aliats per parar la sequera i la desertificació són els agricultors i ramaders sostenibles, juntament amb una política forestal que lluiti contra el canvi climàtic”, va assegurar Feijóo, que va demanar “més inversió en infraestructures hidràuliques i Catalunya i menys burocràcia i despesa en coses innecessàries”.

Així les coses, Feijóo va aprofitar també per desitjar una bona festa major als veïns de la ciutat de Lleida i va posar de relleu el paper de la Fira de Sant Miquel. “Aquesta és una de les fires més importants del sud d’Europa, ja que atreu un gran nombre de visitants i genera un gran volum de transacció econòmica en maquinària, entre d’altres”, va dir Feijóo, que va assegurar que “necessitem Lleida per continuar sent líders en producció ramadera i agrícola, especialment en l’àmbit de la fruita”. Per la seua part, Palau va indicar que “la presència de Feijóo avui aquí és una prova que el PP està plenament implicat en el futur econòmic de Lleida i de la Fira de Sant Miquel, que aquest any celebra el seu 70 aniversari”, i va afegir que “la Fira ens ubica al món i és clau per al desenvolupament econòmic de la nostra ciutat, la nostra província i el territori”.

Feijóo i la resta de populars van aprofitar l’estada per saludar els representants de les principals associacions del sector agrari com JARC i Asaja, així com d’altres entitats i productors. També van anar a l’estand del Grup SEGRE, on van saludar part de l’equip directiu i es van fer una foto de grup.

«Presento els meus respectes al sector, que ha patit sequeres i poca planificació» «La presència de Feijóo demostra que el PP està implicat en el futur de Lleida»

