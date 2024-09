Transportistes i ramaders analitzen la llei de benestar animal

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Cambra de Comerç de Lleida va acollir ahir el desè Congrés de l’Associació Nacional de Transports d’Animals Vius d’Espanya (ANTA), que va reunir les principals empreses productores de porcí i boví del sector a Espanya, així com delegacions de Portugal i Itàlia, i transportistes independents. Els participants van debatre sobre la normativa de benestar animal en el transport, així com els estudis que s’estan duent a terme per modificar la proposta a Brussel·les.

També van analitzar les possibles repercussions d’aquesta normativa i les diferents estratègies i marcs d’actuació per abordar-les i van abordar el potencial impacte de la normativa a la producció agrària i els possibles costos que podria implicar per a les empreses del sector.El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va participar en l’acte inaugural de la jornada, que va estar encapçalat per la presidenta d’ANTA, Isabel Pinto, o el vicepresident de la Cambra de Comerç de Lleida, Pompili Roiger.Entre els ponents participants, va destacar la intervenció del representant de JARC a COAG i responsable de sectors ramaders de l’associació, Jaume Bernis, que també va estar acompanyat per estudiants de la Universitat de Lleida i de la 333 Academy, sota la coordinació del gerent d’ANTA, Marc Póo.