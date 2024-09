UP alerta que tot just podran cobrir costos de producció de la fruita

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unió de Pagesos alerta que la campanya de la fruita d’aquest any cobrirà els costos de producció en fruita de pinyol i poma. En general, els arbres han tingut una bona floració i, en poma, s’espera que la collita sigui similar a la dels últims cinc anys, malgrat els estralls de les calamarsades que van afectar el pla de Lleida i la sequera a zones del Priorat, Baix Camp i Terres de l’Ebre.

D’altra banda, la campanya de la pera ha estat “més negativa” per la falta d’aigua i les altes temperatures de la campanya del 2023, que van incidir a la formació de les gemmes florals. En aquest sentit, el sindicat va reiterar que les pèrdues assoleixen fins al 60 per cent de la producció, uns 75 milions d’euros a tot Catalunya.El sindicat va fer ahir balanç de la campanya en el marc de la Fira de Sant Miquel i el 39 Saló Eurofruit, on va celebrar també unes jornades per commemorar els 50 anys d’història de l’organització a Ponent en la qual va tenir lloc una taula redona per repassar el seu mig segle d’acció sindical al territori.Quant al balanç de la campanya, el sector de la pera encara arrossega els efectes de la sequera i el responsable nacional del sector de Fruita Dolça d’UP, Jaume Gardeñes, va apuntar que la producció d’aquest any se situa sobre el 40% amb pèrdues de 7.205 euros per hectàrea. Va apuntar que malgrat cobrir costos de producció en fruita de pinyol i poma, no es cobriran les amortitzacions. D’altra banda, Gardeñes va indicar que els preus no van remuntar en relació amb l’augment dels costos al mateix temps que va advertir que el sector pateix la falta de mà d’obra disponible.