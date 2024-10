La campanya de la pera s'acaba amb la collita de la flor d'hivern

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els productors lleidatans han iniciat ja la collita de l’última varietat de pera de la campanya, la flor d’hivern, amb la perspectiva que aquest any la seua producció sigui igual o superior a la de l’any anterior, quan es van assolir les 3.000 tones, i amb una fruita de bona qualitat i calibre.

A diferència de les varietats més primerenques, com la conference, que es va començar a collir a començaments d’agost, aquest tipus de peres no s’han vist tan afectades per problemes en la floració que hi va haver a la primavera, per això s’espera una bona collita, segons va explicar el president d’Asaja-Lleida, Pere Roqué.

Malgrat ser una varietat molt apreciada als lineals i amb una molt bona sortida comercial, sobretot al mercat interior, la seua producció va cada vegada més a la baixa a causa que hi ha agricultors que decideixen abandonar aquest tipus de varietat, ja que al ser l’última de la campanya és cara de produir i es veu molt afectada per les temperatures fredes, circumstància que no ocorre aquest any, va afegir Roqué.La pera flor d’hivern, una varietat tradicional al camp lleidatà, es caracteritza per la seua mida, la forma aplatada, la coloració verda groguenca, de pell gruixuda amb una polpa blanca i sucosa i de sabor dolç. Amb la collita de la flor d’hivern es liquida la recol·lecció de peres a les zones productores de Lleida, a falta d’acabar la de poma amb varietats tardanes com la poma story, la fuji o la pink lady.El fet que la campanya s’allargui pràcticament fins desembre, va assenyalar Roqué, és positiu, ja que ajuda a mantenir molts llocs de treball al camp durant pràcticament tot l’any. “Quan s’acabi la recol·lecció de les últimes varietats molts es quedaran a fer tasques de poda”, va afirmar.

Reunió per consensuar els ajuts per allotjar temporers

La delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, i el director d’Empreses Agroalimentàries, Joan Gòdia, es van reunir ahir amb organitzacions agràries i l’FCAC per tal d’establir les bases de la segona convocatòria d’ajuts per a la construcció d’allotjaments privats per a temporers. Entre les novetats que s’estudien hi ha la de donar l’opció als productors amb expedients aprovats de justificar les inversions durant 2025 i 2026. En la primera convocatòria se’n van beneficiar 17 productors lleidatans, que van rebre prop d’1 milió d’euros.