La collita d’oli d’oliva caurà un 50% respecte a la mitjana històrica de producció i només arribarà a 16.500 tones

La collita d’oli d’oliva caurà un 50% aquest any respecte a la producció mitjana històrica i només arribarà a les 16.500 tones, segons dades de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC). El descens serà especialment significatiu al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, on s'enfonsarà un 65,4%. La davallada més important serà al Baix Ebre i al Montsià. La FCAC ha alertat que aquesta situació de collir la meitat del que és habitual s'ha produït en dues de les tres últimes campanyes. Així doncs, la collita d'enguany serà força similar a la del 2022 (15.084 tones) i queda un 49,5% per sota de la de l'any passat, quan es va arribar a les 32.674 tones.

La caiguda de producció tindrà efectes "molt importants" i suposa un increment notable de les despeses de les cooperatives. "En alguns casos, podrien arribar a no obrir els molins si l’escassa producció no pogués cobrir els costos de l’activitat", ha advertit Antoni Galceran, portaveu d’oli d’oliva de la FCAC.

La davallada més important es concentrarà a la zona on es concentra la major de producció a Catalunya en una collita normal: a les Terres de l'Ebre. En el conjunt de la demarcació tarragonia, la collita passarà de 23.125 tones a només 8.000 (-65,4%).

A les comarques productores d’oli d’oliva de Lleida, la producció caurà un 20% en relació amb l’any passat, passant de 8.813 a 7.000 tones. En aquest cas, el reg de suport aconseguiria salvar la collita en algunes zones, mentre la collita seria molt escassa en el secà.

Finalment, s’espera una lleugera millora de la collita a Girona i Barcelona arribant a 1.500 tones després de dues campanyes bastant dolentes, quan la producció havia baixat a 800 tones.

Segons la federació agrària, les pluges i les condicions meteorològiques de les properes setmanes podrien incrementar lleugerament la producció d’oli, però aquest "no seria un augment rellevant perquè, després de la floració i el quallat, ja s’observava que l’olivera no estava prou carregada". A més, continuen, "posteriorment els arbres han expulsat part del fruit per falta d’aigua".

Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, la FCAC espera una producció aproximada de 1.290.000 tones, és similar a la mitjana històrica, després de dues campanyes consecutives en què no s’arribava a 850.000 tones.

A la resta de països productors a nivell mundial no es preveu una gran producció de manera que la disponibilitat d’oli d’oliva a nivell mundial no seria elevada i, per tant, quedaran bastant equilibrades l’oferta i la demanda. Aquest fet farà que el preu de l’oli verge extra en origen no caigui, de nou, "per sota de llindars que perjudiquen la sostenibilitat del sector", apunten.