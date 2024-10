Fa mesos que el preu de la llet a Espanya supera la mitjana europea

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els preus de la llet a Espanya fa 18 mesos que estan situats per sobre de la mitjana de la Unió Europea, d’acord al seu contingut de sòlids (greix i proteïna), segons les dades de la quarta edició del baròmetre de la indústria làctia, publicat per la Federació Nacional d’Indústries Làcties (Fenil). En concret, la matèria primera que reben les indústries làcties espanyoles és més cara que en països com França, Alemanya, Holanda, Dinamarca o Portugal, malgrat la caiguda de preus registrada aquest últim any.

D’acord amb les dades del Sistema d’Informació Lacti (Silac) de la Interprofessional, mentre que a Espanya el preu de la llet en origen se situa en 0,48 cèntims d’euro per litre, la mitjana de la Unió Europea és de 0,45 cèntims, segons els preus del juny de litres ajustat a sòlids. En general, la llet espanyola conté menys sòlids que a la resta d’Europa, fet que, malgrat que no afecta en absolut la qualitat de la llet, sí que repercuteix en la menor producció d’aliments lactis que es podrien elaborar amb el mateix litre de llet.Fenil precisa que aquesta falta de competitivitat de la llet espanyola com a matèria primera està afectant, principalment, la categoria de formatges, sobretot els de vaca i barreja produïts al nostre país, que estan sent desplaçats als lineals i substituïts per formatges importats de baix valor.Així, durant el primer semestre de l’any Espanya va importar 200.000 tones de formatges, polvoritzant així tots els registres existents fins al moment. Aquesta dada suposa un 15 per cent més que en el primer semestre del 2023, any en què es van importar un total de 173.000 tones de formatges, quantitat que era el rècord fins aquell moment. En general, les importacions s’han incrementat en els últims anys en tots els productes lactis primaris, segons reflecteixen les dades d’importacions publicades per l’Agència Tributària. Per tot això, les indústries làcties adverteixen que es troben en un “moment molt complicat”, ja que a una llet com a matèria primera poc competitiva s’uneixen les estratègies de la distribució d’utilitzar els lactis a com productes reclam, sobretot la llet líquida UHT.

Ingrés escàs per al ramader, que amb prou feines pot cobrir costos

Malgrat que els preus de la llet a Espanya es troben per sobre de la mitjana europea, la seua tendència a la baixa està posant en perill molts ramaders, que amb prou feines guanyen prou per cobrir costos. A Catalunya, segons les últimes dades de l’Observatori de la Llet, referides al mes de juliol, el litre de llet es pagava al ramader a 0,49 euros de mitjana, la qual cosa representa una caiguda del 9 per cent en comparació amb un any enrere. De fet, aquest és el preu més baix des de l’agost del 2022, quan se situava a 0,48 euros. Molts ramaders veuen aquesta situació insostenible, ja que amb prou feines els dona per cobrir costos en un context de preus a l’alça, i fa temps que adverteixen que molts es veuran superats. Així mateix, denuncien que aquesta baixada no repercuteix el preu que paguen els consumidors a les grans superfícies, on el preu del litre de llet oscil·la entre els 0,90 i 1,20 euros. A més, Facua va denunciar al setembre un pacte de no agressió entre 8 supermercats en els preus de la llet de les seues marques blanques.