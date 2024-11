Camelina: què és i per què s’hauria de conrear a Lleida, segons els experts?

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els beneficis d’introduir la camelina en els sistemes agrícoles de Lleida van centrar el debat del nou Breakfast4Inno, organitzat ahir per Agrotecnio i el Parc Agrobiotech de Lleida. Aquesta lleguminosa, que es presenta com una alternativa al cereal, ajuda a controlar les males herbes. A més, necessita menys inversió hídrica, ja que està adaptada a climes secs, i té un alt contingut en greixos saludables.

La camelina és un cultiu sostenible i respectuós amb el medi ambient. La seua introducció en els sistemes agrícoles lleidatans podria suposar nombrosos avantatges tant per als agricultors com per a l’ecosistema. Durant la jornada, els experts van destacar la seua capacitat per reduir l’ús d’herbicides, gràcies al seu efecte supressor de males herbes.

Un altre dels punts forts de la camelina és la seua resistència a la sequera. En un context de canvi climàtic i escassetat de recursos hídrics, aquesta característica la converteix en un cultiu de gran interès. La seua adaptació a climes secs permet disminuir les necessitats de reg, la qual cosa es tradueix en un estalvi d’aigua i una menor empremta ecològica.

Alt valor nutricional

A més dels seus beneficis agronòmics, la camelina destaca pel seu alt contingut en greixos saludables. Les seues llavors són riques en àcids grassos omega-3, essencials per a l’organisme i amb propietats cardioprotectores. La incorporació de la camelina en la dieta, ja sigui a través de les fulles o d'oli, pot contribuir a millorar la salut cardiovascular.

Oportunitats de diversificació

La introducció de la camelina en els sistemes agrícoles de Lleida no només reporta beneficis mediambientals i nutricionals, sinó que també obre noves oportunitats de diversificació per als agricultors. En tractar-se d’un cultiu alternatiu al cereal, permet reduir la dependència d’un sol producte i explorar nous nínxols de mercat.

Durant el Breakfast4Inno, es van abordar les possibilitats d’industrialització i comercialització de la camelina. La seua versatilitat permet obtenir diversos productes derivats, com olis, farines o pinsos per a animals. Això suposa una oportunitat per generar valor afegit i enfortir l’economia local.