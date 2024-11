El preu de l'oli d'oliva es modera malgrat produir un 50% menys que un any normal

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La localitat de Maials celebra aquest cap de setmana la vint-i-setena edició de la Fira de l’Oli Verd en una campanya marcada per una moderació del preu del litre de l’oli, malgrat que la producció d’olives ha caigut de forma dràstica a les Garrigues, mentre que s’ha normalitzat en zones que són grans productores com Andalusia. El preu de la garrafa de 5 litres a la Cooperativa Baró de Maials és ara de 40 euros, un 12,5% menys que l’any passat. “Allò de l’any passat va ser excepcional, ja que no hi havia oli al món i els grans productors són els que marquen la tendència”, va explicar Francesc Teixidó, president de la cooperativa. Així les coses, Teixidó va dir que “encara patim les conseqüències de la sequera i la collita dels nostres socis tot just sumarà aquesta campanya 800.000 quilos, i això perquè tenim moltes hectàrees amb reg. Les xifres en pobles que són de secà seran encara pitjors”.

Pel que fa a la fira, va ser inaugurada pel conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, que va fer una crida a consumir “l’oli de la DO les Garrigues, de gran qualitat”, al mateix temps que va remarcar la importància de modernitzar els regadius. “L’agricultura és un dels elements més importants per al desenvolupament rural i per fixar població”, va assegurar Ordeig, que va assenyalar que “el Govern treballa per modernitzar i mecanitzar tota la cadena de valor, amb la finalitat que el sector sigui més eficient i sostenible”.

Per la seua part, l’alcalde de Maials, David Massot, va dir que “el bon temps ens acompanya i la gent té ganes de fer coses. Esperem que les visites guiades a la cooperativa, degustacions i maridatges, entre d’altres, atreguin més de 10.000 visitants”. Tant l’Agrobotiga com l’expositor de la Cooperativa no van parar d’expedir oli. Van ser molts els que van aprofitar per comprar, ja fossin botelles petites o caixes amb diverses garrafes, amb l’objectiu de fer provisió per a tot l’any o fins i tot pensant ja en regals per a les dates nadalenques. “Cal aprofitar els preus actuals, ja que al gener tornarà a estar subjecte a l’IVA i pujarà”, va dir Maria Reganys, una compradora que es va emportar quatre garrafes.