El camp celebra el retorn dels contractes temporals

Les principals organitzacions agràries van celebrar ahir que es permeti a agricultors fer contractes eventuals a temporers, sense veure’s obligats a fer-los fixos discontinus, però van demanar no limitar la mesura a 90 dies anuals. El president d’Asaja Lleida, Pere Roqué, va celebrar la mesura perquè, va afirmar, agilitzarà les contractacions i rebaixarà “una mica” la burocràcia. En aquest sentit, va recordar la problemàtica que comportava haver de contactar amb els fixos discontinus any rere any, ja que en molts casos poden haver canviat de telèfon o estar fora del país. “Si no responen en 72 hores cal donar-los de baixa i buscar-ne un altre, amb la càrrega de temps i diners que això comporta”, va explicar. En la mateixa línia es va pronunciar el president de JARC, Joan Carles Massot, que va defensar “flexibilitzar” les contractacions a les necessitats del camp. Per la seua part, el coordinador d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va afirmar que tot i que la mesura és positiva, el fet que es limiti a 90 beneficiarà petits agricultors, però no n’hi haurà prou per a les grans explotacions, per això va demanar anar més enllà. La norma podria ser aprovada entre gener i febrer, va dir el diputat de Junts per Lleida Isidre Gavín.

Asoprovac s’uneix a la protesta contra el pacte UE-Mercosur

■ L’associació de productors de boví de carn Asoprovac s’unirà a la manifestació que dilluns han convocat diferents organitzacions agràries, entre les quals Coag i Asaja, en contra de l’acord comercial assolit entre la Unió Europea i els països del Mercosur –l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai. I és que el sector boví podria ser un dels més perjudicats per l’acord, segons va denunciar ahir Asaja, que va recordar que l’alliberament previst al tractat permetrà l’entrada massiva de 99.000 tones de carn de boví d’aquests països sud-americans, produïda sota uns estàndards molt inferiors als exigits a Europa que, denuncien, posa en perill la viabilitat de més de 135.000 explotacions espanyoles.