El Govern central obre dos línies d'avals i subvencions per a joves agricultors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat la convocatòria dels ajuts de les línies ICO-MAPA-SAECA i de subvencions dels avals de SAECA per a joves agricultors i operadors del sector pesquer, per un import total per a ambdós de 27 milions d’euros. L’objectiu de les subvencions és facilitar-los l’accés al finançament, en el marc de les polítiques del ministeri de millorar l’accés de joves als dos sectors i de contribució al relleu generacional. Aquestes línies d’ajuda, que es concediran en ordre de sol·licitud i que s’espera que beneficiïn més de 2.000 joves, permeten subvencionar un 15 per cent d’amortització dels crèdits i el cost de l’aval de SAECA. Coincidint amb la publicació d’aquesta convocatòria, el subdelegat del Govern a Lleida, José Crespín, acompanyat del president d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, van visitar la finca d’un jove productor de fruita a Aitona. Crespín va destacar “la importància d’aquest estímul financer per acompanyar els joves que han pres la decisió de dedicar-se a l’activitat agrària”.

Per una altra banda, el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va celebrar que Lleida tanqués el 2024 amb 20.629 afiliats més a la Seguretat Social que els 184.392 registrats el 2018.