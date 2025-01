Els ramaders van guanyar 42 € de mitjana per porc el 2024

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El sector del porcí català ha tancat el 2024 amb un balanç positiu que l’ha portat a consolidar els bons resultats assolits l’any anterior després de les pèrdues registrades el 2022. Segons les dades facilitades ahir per Unió de Pagesos en el balanç anual del sector, el preu mitjà del porc s’ha situat en els 1,722 euros el quilo viu a Mercolleida, i malgrat que això suposa una disminució del 8,6% respecte al preu de venda de l’any 2023, els productors han pogut compensar aquest descens gràcies a l’abaratiment dels costos de producció, que s’han reduït entorn del 12% a causa sobretot de la caiguda del preu del pinso.

Així les coses, segons el sindicat agrari, les empreses propietàries que crien i s’engreixen al territori han guanyat una mitjana de 42,79 euros per animal, un euro més que el 2023. Segons va explicar el responsable del sector porcí d’UP, Rossend Saltiveri, el motiu del “manteniment de l’alt nivell de preu” és la inferior oferta a Espanya i altres països europeus respecte a anys anteriors. Aquesta falta d’oferta als països de la Unió Europea han fet créixer les exportacions, en especial a França, Itàlia i Alemanya, que fa anys que s’enfronta a la reducció de la seua cabanya a causa de la Pesta Porcina Africana (PPA). Això, juntament amb l’augment de les vendes a països com les Filipines, han permès compensar el retrocés de les exportacions a la Xina.

El preu mitjà del porc es va situar en els 1,722 euros el quilo a Mercolleida, un 8,6% menys que el 2023

Respecte als reptes per a aquest 2025, el sindicat agrari va destacar l’adaptació a les noves normatives com la de benestar animal, que a partir del mes de març obligarà a destinar més espai a cada porc a les granges, la qual cosa podria suposar la pèrdua d’un 15% de la capacitat mitjana, o la nova directiva europea sobre emissions industrials i control integrat de la contaminació.

Per poder fer front a aquests canvis, UP reclama a les administracions que facilitin els tràmits, més flexibilitat i que s’hi destinin més recursos. També demana més control de la fauna salvatge i de les importacions per evitar l’entrada de la PPA.