Brussel·les preveu una lleugera disminució del consum de carn a Europa fins al 2035

La Comissió Europea acaba de fer públiques les seues perspectives agràries fins al 2035 en les quals augura una disminució de la producció total de carn, una estabilització de la producció de cereals, l’estabilització de la producció de llet i un augment de la producció d’ocells de corral i llegums.

L’informe preveu un canvi en els patrons de consum de la Unió Europea. Espera que el consum de carn disminueixi lleugerament, principalment de boví i de porc, mentre que augura que la ingesta de proteïnes vegetals augmentarà. L’informe apunta a una disminució de la producció de carn de boví a causa de preocupacions per la sostenibilitat, la baixa rendibilitat i un marc regulatori cada vegada més estricte. Lleida és una potència en producció de boví, amb un cens oficial de 323.575 caps de bestiar i més de 2.000 explotacions. De manera similar, s’espera que el consum de carn de boví disminueixi a causa de l’escassetat d’oferta i els alts preus. En el cas del porcí, també s’apunta a una disminució de la ingesta a causa de preocupacions de sostenibilitat, per exemple per la gestió dels purins. Espanya és el primer productor de porcí de la Unió Europea després de superar Alemanya, país afectat per problemes de pesta porcina africana. Lleida, amb 2.872 explotacions i una cabanya de gairebé 4,5 milions de porcs, lidera el sector només al darrere d’Osca.

Per una altra banda, Brussel·les espera que el consum d’ocells de corral augmenti, impulsat per una imatge més saludable i un preu relativament més barat. Les últimes xifres de la conselleria d’Agricultura apunten que a Lleida hi ha 582 explotacions amb pollastres per a la producció de carn i unes altres 596 amb gallines per a la producció d’ous.

Pel que fa al consum de carn d’oví i cabrú, Brussel·les apunta a una perspectiva d’estabilitat al seu informe, que té l’horitzó fins al 2035. Basa el seu càlcul en patrons de consum sostinguts relacionats amb les tradicions culturals. La conselleria d’Òscar Ordeig xifrava en 407.742 les places d’oví a les comarques lleidatanes i de 59.597 les de cabrú.

Per la seua part, el sector lacti de la UE arribarà a un punt d’inflexió en el qual la disminució del nombre de vaques lleteres ja no es veurà compensada pel creixement de la producció de llet a mitjà termini. Es preveu que la producció de llet de la Unió Europea disminueixi. Tanmateix, el sector contribuirà cada vegada més a la sostenibilitat mediambiental dels sistemes alimentaris, mentre generarà més valor afegit.

Així mateix, apunta cap al fet que la superfície de terres agrícoles dedicades a cultius permanents augmenti, mentre que els pastius permanents i les terres en guaret podrien romandre estables.

La Comissió adverteix dels desafiaments climàtics i de costos per a la fruita

L’informe de la Comissió Europea adverteix que la producció de fruites i hortalisses s’enfrontarà d’aquí al 2035 a desafiaments relacionats amb fenòmens meteorològics extrems, augment dels costos energètics, limitacions en l’ús de pesticides i brots de plagues. No obstant, s’espera que el consum de productes frescos a la UE augmenti, impulsat per una conscienciació més elevada dels consumidors sobre els beneficis d’una dieta saludable. La producció de pomes podria romandre estable, mentre que s’espera que la de préssecs i nectarines disminueixi.En referència a la producció d’oli d’oliva, Brussel·les preveu que creixi lleugerament en aquest horitzó d’una dècada, impulsada per l’augment dels rendiments. De fet, els canvis de secà a regadiu i de finques intensives i superintensives apunten a aquests augments a Lleida i tot Espanya. Tanmateix, s’espera que continuï la tendència a la baixa del consum d’oli d’oliva als principals països productors, com ha ocorregut en els dos últims anys per efecte d’uns preus de rècord davant dels efectes de la sequera sobre la producció, mentre que es preveu que augmenti en altres països de la Unió Europea.Per una altra banda, l’estudi de perspectives de la Comissió veu probable que la producció i exportació de vi de la Unió Europea disminueixin, impulsades per la reducció del consum d’alcohol per part de les generacions més joves i els canvis en els hàbits de consum.

Canvi de cultius, de cereals cap a les oleaginoses

Brussel·les espera que l’ús dels sòls cultivables de la UE canviï parcialment cap al 2035. Es preveu que l’ús del sòl passi dels cereals i la colza a la soja, altres llavors oleaginoses i llegums, impulsat per una menor demanda de cereals per a pinsos i biocombustibles. Per un altre costat, la producció de sucre també apunta cap a una disminució amb el canvi d’hàbits alimentaris que s’està donant a Europa.