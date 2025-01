UP dona per perdut fins al 80 per cent de la collita d'olives a Lleida

Segons UP, actualment es necessiten 10 quilos d’oliva de mitjana per obtenir un litre d’oli. - JORDI ECHEVARRIA

Unió de Pagesos calcula que les pèrdues mitjanes de collites d’oliva aquest any se situaran al pla de Lleida al 80% en el cas de les finques de secà i al 50% en el d’aquelles que compten amb reg de suport. El sindicat agrari assenyala la sequera com la principal causa d’aquesta disminució de la producció, ja que, malgrat que abans que s’iniciés la campanya de l’oli d’oliva hi va haver una temporada de pluges, aquesta no va contribuir a una millora de la situació.

Aquesta tònica ha estat general a tot Catalunya, on Unió de Pagesos preveu un descens de la collita d’olives del vuitanta per cent de mitjana, i serà la zona de Tarragona la més afectada, amb pèrdues de la producció gairebé totals a la Terra Alta o del noranta per cent en el cas del Montsià.

La falta d’aigua també ha provocat que les olives tinguin un baix rendiment, amb prou feines d’un 13-14 per cent de mitjana. Això suposa que, per elaborar un litre d’oli és necessari, com a mínim, 10 quilos d’olives quan en èpoques normals els rendiments estaven entorn del 20%, és a dir, per 1 litre d’oli s’utilitzaven 4-5 quilos d’olives. Això, lligat a altres factors com l’especulació de preus, denuncia UP, posa en perill la viabilitat de moltes explotacions, que han de suportar uns costos fixos insostenibles per la falta d’ingressos.

Empreses hortofructícoles preveuen més vendes el 2025

El 84% d’empreses de fruites i hortalisses que formen part de l’associació de fabricants i distribuïdors (Aecoc) preveu augmentar la facturació el 2025, segons l’informe Pols del Sector de Fruites i Hortalisses realitzat per la mateixa associació. Aquestes previsions arriben després que el sector hagi tancat el 2024 amb creixements tant en valor com en volum. Així, el 76% de les empreses del sector va créixer en volum l’any passat respecte a l’anterior i el 36% va registrar un increment superior al 5%. Al contrari, el 16% no ha experimentat millores en termes de volum respecte al 2023 i un 8% s’ha mantingut estable.En relació amb el 2025, les perspectives del sector són moderadament optimistes. Així, un 48% opina que continuarà creixent, mentre que el 52% considera que hi haurà un cert estancament. No obstant, quan se’ls pregunta per les seues companyies, el percentatge d’empreses que preveuen créixer s’eleva fins al 84 per cent i tan sols un 16% afirma que es mantindrà o perdrà.