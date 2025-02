L'economia circular, oportunitat per produir més i millor porcí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cajamar i Interporc van presentar ahir a la Llotja de Lleida el seu informe que han publicat en un llibre sota el nom Els reptes del sector porcí espanyol, una anàlisi sobre el model del sector porcí, un sistema de ramaderia moderna i responsable que busca no només liderar en termes de volum de producció, sinó també en qualitat i sostenibilitat dels seus processos al llarg de tota la cadena, i que s’esforça a respondre les demandes dels consumidors i de la societat.

Així ho van explicar tant Manuel Lainez Andrés, director d’Innovació i Desenvolupament Agroalimentari de Cajamar, com Daniel De Miguel, director internacional d’Interporc.

El 96 per cent del cens porcí es troba en localitats de menys de 30.000 habitants

En aquesta anàlisi s’incideix que el 96 per cent del cens de porcs estatal es troba en municipis de menys de 30.000 habitants, per la qual cosa el sector porta a terme una tasca molt important al capdavant del desenvolupament rural que la gran majoria de la població desconeix, per la qual cosa és molt important generar una tasca de comunicació. Amb unes xifres d’exportacions òptimes, al voltant dels 9,2 milions de tones anuals, i unes tendències de consum a la baixa a nivell intern, el sector s’ha d’adaptar constantment als canvis i veu en l’economia circular una via per poder produir més i millor amb menys i de forma més sostenible. D’aquesta manera, sota la moderació de Daniel Babot, catedràtic de Ciència Animal de la Universitat de Lleida, es van donar a conèixer en aquesta jornada una sèrie d’experiències de firmes del sector.

Aquest va ser el cas de Coral Carrasco, coordinadora d’R+D i sostenibilitat del Grup Vall Companys, que va explicar el programa PENTA d’aquesta empresa capdavantera per reduir la seua petjada de carboni, o la gestió dels fems, com a fertilitzant per empreses com va detallar el gerent de Tauste CGE, SL., Fernando Ederra.

Però no tot és innovació intrínseca com va esmentar en aquesta jornada Luis Viscasillas, responsable de sostenibilitat del Grupo Jorge, ja que de vegades, “les oportunitats es troben en la manera de resoldre les dificultats”.

A més, la falta d’informació de la població sobre la investigació que porta a terme el sector no el beneficia. Així ho va incidir la gerent de la cooperativa Gestió Agroramadera de Ponent, Mónica Jiménez, que va explicar que, per exemple, fa anys que elaboren tècniques de gasificació de residus innovadors que el públic desconeix.