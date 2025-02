El sector agrari elogia la separació de la Fira de Sant Miquel popular de la professional

El sector agrari elogia la proposta de desvincular l’àmbit popular del professional de la Fira de Sant Miquel i organitzar dos certàmens per separat, un al setembre, que serà lúdic i gastronòmic al voltant també a les Festes de Tardor, i un altre d’especialitzat que es traslladarà al novembre, tal com va anunciar l’alcalde, Fèlix Larrosa. Els principals sindicats i organitzacions agràries opinen que serà positiu per rellançar el certamen professional i veuen bé que es traslladi l’esdeveniment per al públic especialitzat al novembre.

Josep Sellart, coordinador de Lleida d’Unió de Pagesos (UP), afirma que en els últims anys la Fira de Sant Miquel havia perdut “pistonada” i creu que amb el nou plantejament recuperarà força. Opina que el fet que el certamen agrari professional no se celebri al setembre “no és determinant” i incideix en el fet que el que realment importa és aconseguir un espai de negoci i de presentació de novetats referent per als professionals del sector. Així mateix, Joan Carles Massot, president de JARC, considera que crear un certamen agrari només per al sector és “un pas més cap a la seua professionalització”. És més, considera que “és l’única solució, perquè Lleida necessita una fira agrària més professional i que potenciï també la digitalització i la bioeconomia”. A més, assenyala que és imprescindible que estigui organitzada també de manera més especialitzada i que ofereixi el màxim de serveis per als expositors.

Per la seua part, el president d’Asaja, Pere Roqué, remarca que des de fa temps s’estava avaluant la possibilitat de separar el certamen agrari destinat al públic professional per donar-li més entitat i destaca que la nova fira del novembre se celebrarà amb tota probabilitat entre setmana. Assegura que amb aquesta decisió “ens posarem a nivell europeu”, es donarà més visibilitat al certamen i es podran oferir les jornades tècniques en un horari més compacte. Subratlla que aquest canvi convidarà a incrementar la participació internacional i el saló podrà “tornar a ser el centre en què donar visibilitat a tota la producció i la maquinària de cara al comprador”.

Els patrons de la Fira de Lleida, Paeria, Diputació, Generalitat i Cambra de Comerç hauran de ratificar la proposta, malgrat que tot apunta que no hi haurà objeccions (vegeu el desglossament).

Reclamen més suport de la Generalitat i de l’Estat

El president de la Diputació, Joan Talarn, va assegurar ahir que el canvi de format de Sant Miquel “és una aposta valenta”, i va demanar a Generalitat i Estat que s’impliquin més amb el certamen. “Si realment creiem que les fires són clau per al desenvolupament de Lleida hem d’implicar-nos-hi totes les administracions”, va dir Talarn. Per la seua part, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Saltó, també va lloar el canvi. “Els expositors ens demanaven una fira professional entre setmana i després d’encarregar un estudi aquest ens deia que la millor data era el novembre perquè no hi havia fires agrícoles”, va dir Saltó. Va afegir que la fira professional no es dirà Sant Miquel “i donarà millors prestacions als expositors, mentre que la fira del setembre serà multisectorial”. La delegada del Govern, Núria Gil, considera que el canvi serà beneficiós perquè d’una banda “continuarà l’encant de la fira popular”. La portaveu del PSC a la Paeria, Cristina Morón, va dir que el canvi de format de la fira “era un impuls necessari que permetrà donar cabuda a tots els expositors, mentre que l’altra fira tindrà un caliu més popular”. Per la seua banda, el director de Fira de Lleida va preferir no fer declaracions.

La Federació veïnal recorda la gran assistència de visitants

El president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Toni Baró, creu que el canvi de paradigma amb la Fira de Sant Miquel respon a una necessitat del mateix sector d’impulsar la professionalització del certamen. A falta d’una anàlisi més a fons en el si de la FAV, Baró defensa a nivell personal que un certamen agrari destinat només al públic especialitzat podria millorar-ne la competitivitat, fins i tot a nivell mundial. Així mateix, recorda que Lleida és una ciutat de serveis i que Sant Miquel sol registrar una bona assistència de públic que no pertany al sector agroalimentari, per la qual cosa veu necessari mantenir un certamen popular.