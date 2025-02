Canvi radical per a la Fira Sant Miquel de Lleida: noves dates i es divideix en dos formats

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Canvi radical en el format de la Fira de Sant Miquel amb l’objectiu de separar les activitats més populars per al públic en general de les professionals per al públic especialitzat. Si fins ara sempre s’havien compaginat aquestes dos facetes en un mateix certamen, que sempre s’ha fet entorn de la festivitat de Sant Miquel, que se celebra el 29 de setembre, a partir d’ara es desdoblaran en dos salons diferents.

Així, es preveu que el mes de setembre es mantingui la fira amb el nom de Sant Miquel, però només amb activitats populars, gastronòmiques i lúdiques destinades a la ciutadania en general. I al novembre, es programarà un altre certamen, segurament amb un altre nom, que estarà dirigit únicament a professionals del sector agroalimentari. D’aquesta manera s’espera que sigui més competitiva al no coincidir amb altres esdeveniments del mateix sector primari en altres ciutats.

La voluntat de separar aquests dos vessants no és nova, ja que el mateix sector havia demanat la professionalització de Sant Miquel i fins i tot un estudi així ho va plantejar. Però llavors la idea era que entre setmana fos una fira professional i dedicar el cap de setmana al públic en general. Ara, en canvi, tots dos salons estaran separats en el temps, un al setembre i un altre al novembre.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va afirmar a TV3 que aposten per un certamen professional “vinculat al món de la bioeconomia, perquè ens volíem especialitzar precisament en aquest subsector, i havíem de prendre decisions”. “Per tant, el lògica és mantenir la part de fira popular entorn de Sant Miquel i farem una gran fira professional el mes de novembre”, va subratllar.

Aquest canvi ha de ser aprovat pel patronat de la Fira de Lleida, format també per la Paeria, la Diputació i la Cambra de Comerç.

Més avenços per fer el nou pavelló de la Fira

La junta de govern local de demà autoritzarà a la Fundació de la Fira de Lleida la contractació d’un crèdit per finançar la construcció del nou pavelló firal, que serà desmuntable i, al principi, haurà d’estar llest per a principis de tardor. El cost d’aquest equipament és de 3.243.576,34 euros que finançarien a parts iguals la Diputació i la Paeria. El consistori assumiria aquesta despesa mitjançant aquesta operació de crèdit, mentre que el ple de la Diputació va aprovar la setmana passada atorgar 1.753.399,49 euros a Fira de Lleida per a aquesta comesa.Paral·lelament, dos firmes han presentat oferta al diàleg competitiu per regenerar i rehabilitar el Centre Històric. Aquestes són Jorner Llop Pastor SLP i Celobert. Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme. No obstant, aquesta última en va ser exclosa perquè la proposta no era solvent.